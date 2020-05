A propos des 10 000 DA à Chetouane (Tlemcen) : Colère, contestation et routes bloquées

Des dizaines de demandeurs de l’aide des 10. 000 dinars, allouée par l’Etat aux familles pauvres et nécessiteuses. à l’occasion du mois de Ramadhan et en raison du confinement au covid 19, ont protesté à Chetouane, devant le siège de la daïra après l’affichage et la distribution de cette aide, en provoquant un véritable tollé devant le siège de la daïra. Les protestataires, approchés par notre journal, revendiquent « la révision de la liste annoncée », tout en affirmant « poursuivre leur action jusqu’à la prise en charge de leur préoccupation. Pire encore, les nombreux protestataires ont fermé presque tous les grands accès routiers, menant à la ville, par des blocs de pierre et divers objets. «On se demande sur quelle base, cette liste a été retenue alors qu’elle comporte des personnes qui ne sont nullement dans le besoin», affirment-ils et de souligner «qu’une enquête prouvera que cette liste a été confectionnée par le maire, sur la base de critères autres que ceux fixés par le décret présidentiel». Ainsi, les ceux et celles qui se sont considérés comme exclus par cette aide de l’Etat, ont vivement dénoncé «le maire et ses sbires» et ont exigé «l’intervention du wali de Tlemcen pour que toute la lumière soit faite sur ces dépassements très graves de détournement d’une aide destinée aux démunis, au profit d’autres personnes ayant des revenus bien plus qu’au dessus de la moyenne». Par ailleurs à la commune de Tlemcen, il a été observé le même scénario. Plusieurs dizaines de personnes ont protesté et manifesté devant le siège de la DAS, avant de bloquer tous les accès y menant. Ils revendiquent la révision des listes des bénéficiaires de l’aide des dix mille dinars, allouée par l’Etat aux familles pauvres et nécessiteuses à l’occasion du mois de Ramadhan et en raison du confinement au covid 19.