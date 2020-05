Point de Vue : Contrats de longue durée …avec la médiocrité !!!

«Un homme médiocre n’a, que fort rarement, le sentiment de sa médiocrité» Prudhomme

Avons-nous, en Algérie, et sans se rendre compte, signé des contrats de longue durée avec la médiocrité? …Je n’arrive pas à satisfaire aux interrogations dont mon esprit m’harcèle, au sujet de la médiocrité qui règne partout, en maître absolu. Le secteur de la TV et de ses programmes, destinés à divertir le public que ce soit, en ce mois sacré du Ramadhan, tragiquement teinté, cette année, par les affres du Coronavirus, ou bien pour le reste de l’année…et bien, c’est kif-kif ….D’ailleurs, ce n’est, exclusivement la TV qui monopolise ce phénomène ou cet anathème, je ne sais pas !! La médiocrité pourrait bien être constatée partout…Allant du balayeur qui ne fait pas son travail correctement, laissant la rue à moitié sale, au haut fonctionnaire dont les projets sont mal faits et pis encore non achevés à la date fixée…généralement par lui.. Pour bien, comprendre la médiocrité des programmes TV et leurs mauvais goûts, difficilement digestibles par le public, il nous faudrait tout un plein temps. Le hic, se trouve dans la politique qui gère ces établissements publics ou privés. Une fois que tu comprends le système, c’est-à-dire les mentalités, les préjugés, les mauvais plis qui asphyxient, depuis des décennies, toutes les tentatives visant à améliorer la situation, le mystère sera dénoué. C’est, à l’instar de ce qui se passe ailleurs, au niveau des autres secteurs vitaux du pays…la tricherie, le passe-droit, le tribalisme, le régionalisme, le clientélisme, les recrutements par téléphone, la corruption, les surfacturations, l’absence d’un Etat de droit …et j’en passe.. N’oubliez, surtout pas, que ces programmes, que mêmes les plus blancs de nos concitoyens refusent de regarder, absorbent des budgets énormes. Et, c’est là, justement, où se trouve le secret des secrets dissimulé anguille sous roche… Des faux producteurs, assistés de faux réalisateurs et des faux acteurs …qui peuvent produire n’importe quel truc, sans forme ni fond ….Ces faux et puisque, ce sont des faux, ne s’inquiètent absolument, guère pour leur réputation d’artistes et de promoteurs de la culture nationale…L’essentiel , c’est le virement et la somme virée qui intéresse le plus ces gens, ces intrus…Et, bien, chers lecteurs, figurez-vous, ce sont des milliards qui sont gaspillés d’un budget destiné à gérer le secteur de la culture, sur ces sornettes à quatre sous.. Je viens par le truchement de cette chronique, lancer un appel, au gouvernement. Je précise à leur tête, Mr le président de la République, Mr. le Premier ministre et Mme la ministre de la Culture… Nous souhaitons une intervention efficace, afin de sauver le secteur de la Culture nationale de cette gent nuisible.