Mostaganem, Covid19 : Respecter les sacrifices des personnels de soin est l’unique échappatoire

La menace du Covid19 n’est pas derrière nous, le danger est imminent, la courbe de contagion est exponentielle et bon nombre de citoyens se comportent de manière trop irresponsable avec des attitudes suicidaires. Le relâchement est trop visible et les assurances vont à contre-courant de la réalité. A Mostaganem, des centaines de milliers de voix se sont soulevées contre l’indiscipline sociale. Des milliers de témoignages se sont exprimés, sur la toile notamment, contre le non respect des consignes de protection sanitaire. Le personnel de soin (spécialistes, médecins, paramédicaux, ambulanciers) est sur le front de la zone contaminée, une zone qui nécessite un processus méticuleux pour être certain de ne pas transmettre le virus à d’autres patients ou collègues de travail, nous dira un jeune médecin. Le personnel médical a apporté une contribution importante à la lutte contre la pandémie, au sacrifice de sa vie et celle de sa famille mais le sacrifice a ses limites et le personnel soignant est à bout de souffle. Des conditions de travail qui, cumulées au stress de la situation et aux risques d’attraper le virus, poussent le personnel à bout dans une fatigue généralisée. Des médecins et des infirmiers, à travers toutes les structures hospitalières, ont préféré renoncer à la chaleur de leurs foyers pour des chambres d’hôtel impersonnelles et anonymes. Confinés loin de leurs familles, ils sont mobilisés dans les centres du Covid 19 pour relever le défi : celui de sauver des vies en mettant la leur en danger. Les soins des malades intubés exigent, des médecins et des paramédicaux, un contact très étroit car Il n’y a pas non plus que les soins à prodiguer, il faut changer les malades et les nettoyer dans de pareille conjoncture. Incontestablement, c’est un énorme sacrifice avec un dévouement de professionnalisme très engagé. Un monde qui se donne pleinement afin de faire reculer la pandémie. Faut-il le souligner, le rythme de travail dans les services qui prennent en charge les cas Covid19, est souvent infernal. Les équipes médicales et paramédicales ne comptent plus leurs heures. Les chefs de service sont mobilisés toute la journée, tous les jours de la semaine et jusqu’à des heures impossibles. D’un autre côté, les pouvoirs publics ont mis sur pied des mesures et des interventions assez coûteuses dans cette farouche lutte contre la propagation du Coronavirus. Ce qui est inconcevable aujourd’hui, c’est que beaucoup de citoyens inconscients bradent ce sacrifice et le bafouillent ouvertement. Il a suffi d’ouvrir les magasins pour voir les ruées de gens sur les commerces, sans aucun respect des consignes de protection. Une situation pareille à une désobéissance car mettre la vie des autres en danger est un crime. Tout le personnel soignant fait de grands sacrifices en cette période de crise sanitaire. Pour éviter d’infecter leur famille, certains vont même jusqu’à se séparer de leurs enfants durant des semaines. Chaque combattant sur le front est une réelle histoire crève-cœur due à la séparation et à l’isolement social. Alors pour qui les personnels de soins se sacrifient-ils?