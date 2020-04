Durant les quatre premiers mois de l’Année 2020 : 117 nouveaux cas de cancer enregistrés à l’EHU d’Oran

Le service d’Oncologie Médicale relevant de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran a enregistré plus 117 nouveaux de cancer depuis le mois de janvier 2020 jusqu’à l’heure actuelle, ce qui fait une moyenne de 26 malades par mois. En cette période de crise sans précèdent que le monde traverse actuellement, l’équipe médical et paramédical du service oncologie médicale sous la conduite du Professeur Bessaïh Nadia, exerce ses activités habituelles d’une manière permanente et continue, compte tenu de la nécessité de traiter les patients atteints du cancer, et de leur prodiguer des soins de santé, afin d’éviter la détérioration de leur état de santé suite au report des séances de chimiothérapie programmées selon le protocole établi pour chaque cas. En effet, face à cette période de fragilité, le service d’oncologie médicale de l’EHU d’Oran a adopté des mesures qui ont été déjà mise en place par des sociétés savantes internationales qui consistaient en premier lieu à effectuer une prise de température par infrarouge pour chaque personne avant d’accéder au service en vue de préserver la santé des patients en limitant les risques de transmission du Covid-19, maintenir les patients en phase de guérison, les patients qui doivent bénéficier d’une chimiothérapie dans un but d’être traité par la chirurgie, et les patients qui récidivent pour la première fois dont l’état général le permet. Toutefois le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire pour le personnel qui exerce dans ce service dans le but d’assurer sa protection et celle des patients. Notons que le service d’oncologie médicale a effectué 450 séances de chimiothérapie en mois de février et 446 en mois de mars et plus de 460 en mois d’avril , en moyenne de 30 à 40 séances de chimiothérapie par jour.