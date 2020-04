Indifférence des adultes et inconscience des jeunes face à la pandémie : Les Oranais risquent de payer cher leur indiscipline

Depuis la fin de l’après-midi de la journée d’avant-hier, la peur a bien été constatée chez certains oranais, conscients de la gravité de la situation. L’annonce de l’augmentation de 27 nouveau cas, atteints du virus corona à Oran, a déclenché un sentiment d’inquiétude chez certains citoyens et en particulier chez les professionnels de la santé. On s’attend au pire dans les prochains jours, nous déclarent la plupart de nos interlocuteurs. Si une catégorie de la population oranaise n’arrive pas à donner une explication sur les comportements des gens dans les marchés et magasins, une autre catégorie s’interroge toujours sur l’absence de rigueur dans l’application des mesures de prévention. « Je ne comprend pas pourquoi, l’ordre n’est pas imposé par la force de la loi », s’interroge un homme d’un certain âge. Cette question est revenue à maintes reprises dans les interventions des citoyens sur les ondes radios. Les Oranais, conscients du problème, ne croient plus à la sensibilisation, du fait du constat amer, visible à longueur de journée, dans les rues, les commerces, les marchés et autres, confirment certains citoyens qui semblent ne pas croire à la gravité de la pandémie. Tout cela se passe, alors que les chaînes de télévision du monde entier ne parlent que de la pandémie du Coronavirus. Le relâchement dans le respect du confinement est en pleine croissance. On constate, de plus en plus, des véhicules en circulation et un nombre croissant de petits groupes de jeunes dans les quartiers, jusqu’à des heures tardives de la nuit. Le pire sont ces adolescents qui se trouvent la nuit dans les rues. Les avis des citoyens, conscients du problème, vont tous dans le sens que les Oranais risquent de payer très cher leur indiscipline, à cause de l’indifférence des adultes, l’inconscience des jeunes et le relâchement dans l’application des dérivatives décidées par l’administration.