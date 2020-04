Covid 19 à Mostaganem : Le relâchement accentuera inévitablement la menace

Les dernières décisions relatives à la réouverture des commer

ces et des activités de service semblent être des décisions réfléchies, étant donné la conjoncture de la crise sanitaire et ses fâcheuses conséquences sur les citoyens en général. A cela vient aussi le mois sacré du Ramadhan qui, économiquement, pèse sur le pouvoir d’achat. La spéculation et la flambée vertigineuse de beaucoup de produits aggravent la situation et rendent les citoyens aux entrées modestes, très vulnérables. Nous avons, lors, tous compris, que les pouvoirs publics agissent pour gérer au mieux la crise. Cependant, le respect des consignes de prévention et l’usage des moyens de protection individuelle restent absolument impératifs. Relâcher la vigilance devant la menace de transmissibilité du virus est un acte suicidaire. Il faut souligner que ne pas faire attention au respect des gestes barrière et de la distanciation sociale est néanmoins une attitude qui peut être fatale, maintenant que les cas recensés et le nombre de décès sont en constant décroissement. Fort est de constater que les rassemblements et le contact physique dans les commerces peuvent redonner vie au virus. Ce qui n’est pas du tout rassurant ces derniers jours, c’est le comportement des citoyens. Dans la rue, il est constaté que les gens commencent à lâcher du lest et à oublier que le risque de contamination par le Covid 19 est réellement présent. L’incroyable ruée sur les étals, les superettes et les magasins d’habillement reflète une réelle image de la peur. Dans bon nombre d’espaces commerciaux, c’est la police qui impose l’ordre et le respect de la distanciation. Le produit est disponible, la pénurie n’est pas une menace mais les gens s’affolent par des comportements qui doivent inquiéter au plus haut point. Cet agglutinement sans respect des consignes de prévention met en péril la vie de centaines de citoyens. A ne rien comprendre, des scènes de frénésie surtout d’inconscience et d’irresponsabilité, donnent à réfléchir sur l’avenir de la menace. Ce qui est inconcevable, c’est que les uns bafouillent les efforts des autres lesquels se déploient à lutter farouchement contre la propagation du Covid 19. À l’intérieur de ces commerces, d’autres citoyens se regroupent et sans respect d’une quelconque mesure de prévention. Ils semblent oublier de se protéger et protéger les autres. Ce laisser-aller est un risque avéré d’une aggravation de la situation sanitaire car le virus est toujours présent. Alors que dans les pays les plus touchés par la pandémie où seul le respect du confinement et des consignes de prévention comme la distanciation sociale a pu freiner la progression du virus, chez nous, le citoyen agit en toute quiétude alors que le risque est omniprésent. Face à cette situation de relâchement, seule une autre campagne de sensibilisation soutenue peut venir à bout de ce comportement périlleux des citoyens. Rappeler que le virus est encore là et que la menace est omniprésente, pourrait conscientiser le citoyen et le ramener à respecter les consignes et les règles de confinement. Chez nous, on n’est pas encore au temps du discours rassurant et optimiste car rien ne veut dire que la situation soit maîtrisée et qu’il ne soit plus question de se protéger et de prendre des risques comme cela est constaté depuis la décision de réouverture des commerces.