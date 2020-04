Point de Vue : Mélancolie et tristesse, tel est l’héritage du Covid 19

Le Covid 19 finira par disparaître après avoir fait beaucoup de mal, en semant à sa manière la dose létale à notre planète qu’on croyait imprenable et forte de ses technologies. Il finira par disparaître comme ont disparu les précédentes pandémies qui ont marqué de leurs mauvais souvenirs l’histoire de notre Monde. Le mal qui frappait par épisode les populations des temps d’avant, était aussi fort et combien morbide. Mais, l’homme doué de cette incroyable intelligence, sujet de recherche à nos jours, a su maîtriser les conjonctures du moment. Cependant, combien sont-ils sur notre belle planète, ceux qui pris dans le tourbillon mortuaire du Covid, sont partis à jamais entraînés par le lugubre sillage pandémique ? Combien seront-ils ceux qui rêvant d’une étreinte et qu’ils n’auront point, car leurs aimés, pris dans cette tourmente faucheuse, ne reviendront pas? Combien sont-ils, parmi ceux, joyeux tout confiants de leur santé, ont, malgré leur force, péri dans ce morne destin? Combien de foyers attristés et combien de cœurs déchirés compterons-nous au-delà de ce triste et infortuné sort ? Combien d’orphelins auront-nous sur les bras, puisque en passant par-là, le démon Covid a dérobé la vie aux vieux parents tant aimés ? Combien de larmes aurions-nous à essuyer sur ces tristes visages à jamais endeuillés ? Combien sont ceux qui ont vu partir leurs vieux, sans les soulager de leur pardon et sans Adieu ? Combien de rêves ont été emportés aux fonds des abîmes dans ce départ précoce que nul ne pressentait venir? Personne ne nous le dira malheureusement car le poids des émotions liées à cette tragédie demeura à jamais incommensurable. Mélancolie et tristesse, tel est l’héritage que le Covid 19 léguera à cette vie que naïvement l’on croyait belle. Jamais de l’avis des historiens, une pandémie n’a défrayé la chronique des temps que le Covid 19.Tel un éclair, il a traversé, mers, terres et océans sans prévenir. De par son extrême imperceptible progression, il a pu se «promener» à son aise sans qu’aucune frontière ne lui soit interdite. Que s’est-il réellement passé ? Personne n’en savait rien, nous dit-on. Toutefois l’histoire, cette immortelle mémoire des nations, dira un jour son mot sur le comment et le pourquoi de cette fulgurante pandémie qui a mis à genoux notre Monde moderne avec toutes ses puissances…en révélant ses faiblesses.