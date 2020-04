Pôle & Mic : Des décisions…

Aux Pays-Bas, en Belgique et en France, il n’y aura pas de reprise du championnat de football jusqu’à la prochaine saison. En Hollande, la saison est terminée car déclarée « blanche ». En Allemagne, la reprise est étudiée et tout un arsenal de mesures est à prévoir. L’Angleterre compte reprendre les débats footballistiques vers la fin mai où l’on étudie sérieusement de jouer « tout » un championnat dans un seul stade et mettre les équipes dans un hôtel, genre confinement. En Espagne, c’est le grand débat où le Barça a clairement avoué qu’il n’obligerait pas ses joueurs à reprendre les entraînements, quitte à être sanctionnés. La reprise du championnat n’est qu’une affaire mercantile pour éviter, à des clubs et à des ligues, une faillite ou une perte d’argent. Le football est devenu une affaire d’argent et non de spectacle, vu que les matchs se dérouleront à « huis clos ». L’UEFA pousse les fédérations à reprendre, de peur d’une faillite économique. Au final, on se soucie « peu » de la santé des joueurs. Chez nous, les responsables sportifs parlent « beaucoup », sans prendre une décision ou s’entendre sur une décision. Et pourtant, même une suspension du championnat ne va rien affecter les clubs puisque c’est l’Etat qui est le plus « gros » pourvoyeur et bailleur de fonds. Nos responsables sportifs n’ont pas le courage de prendre une décision avant que les politiques ne la prennent. Au moins, ils auraient dû proposer un plan ou des mesures en se fixant un ultimatum. Déjà, les joueurs de l’élite affirment qu’ils ont besoin de moyens pour se maintenir en forme, en s’entraînant chez eux durant cette période de confinement. Que dire alors des joueurs amateurs et des catégories de jeunes? Déjà, il faut prendre une décision pour les championnats amateurs. Les amateurs ne peuvent pas reprendre l’exercice, car il leur faut au moins un mois de préparation. A défaut, ils seront sujets à de graves blessures. Dans de telles situations, il faut oser prendre des décisions.