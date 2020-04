Pôle & Mic : Écoutons l’OMS !

L’OMS a estimé, lundi, à Genève que «la pandémie de Covid-19 est loin d’être terminée» et qu’il reste «un long chemin à parcourir» dans ce combat. L’OMS estime que «comme dans toutes les régions, les cas et les décès sont sous-estimés dans certains pays, en raison de la faible capacité de dépistage». L’heure est grave. Pour l’OMS, il ne faut pas trop «crier» victoire avec le confinement imposé dans plusieurs pays. Déjà, l’OMS juge que le confinement en Europe s’atténue avec la baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19; l’OMS continue à exhorter les pays à trouver, isoler, tester et traiter tous les cas. L’objectif est de « retracer chaque contact, afin de garantir que ces tendances à la baisse se poursuivent». Un confinement, sans suivi et isolement des porteurs, ne serait pas trop «efficace». «Mais je le répète: l’unité nationale est le fondement de la solidarité mondiale. Solidarité, solidarité, solidarité – c’est ce que nous dirons chaque jour», a répété le chef de l’OMS. La solidarité nationale et mondiale est une nécessité. Le Nord devra penser au Sud qui ne peut pas faire face à cette pandémie. Les pays pauvres ne peuvent pas continuer à «imposer» le confinement à une société pauvre qui a besoin de sortir et de se mélanger pour «manger». le Sud n’a pas les moyens et ce ne sont pas les aides internationales qui vont alléger le fardeau des pays pauvres ou du Sud. Une stratégie mondiale est plus que nécessaire. Pour l’OMS, la pandémie ne serait vaincue que jusqu’au développement d’un vaccin, comme ce fut le cas pour l’Ebola. Pour cela, l’OMS rassure que les scientifiques travaillent jour et nuit et que l’OMS coordonne les travaux de recherche. Le Monde est en alerte. Le Monde n’a pas écouté l’OMS, lors de l’apparition de ce virus. Aujourd’hui, il faut écouter l’OMS et penser à une stratégie commune. Chez nous, nous devrons rester généreux, patients et vigilants. Il ne faut pendre aucun risque. Un laboratoire de recherche de l’Université de Berne a annoncé pouvoir en produire un pour le mois d’octobre. Un délai plausible, selon une experte de l’OMS.