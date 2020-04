Bousculades devant les magasins et les pâtisseries orientales : Halte au déconfinement sauvage à Tlemcen

Même si le cas de personnes atteintes au Covid 19 n’est que de 61 et six décès à la wilaya de Tlemcen, il est observé un certain relâchement dans les mesures préventives, limitant la propagation du coronavirus, telles qu’elles sont dictées par le ministère de la Santé et l’Organisation Mondiale de la Santé. Le gouvernement, soucieux de la préservation de la santé de la population, a débloqué des moyens importants pour gérer cette situation pandémique exceptionnelle, tout en la faisant accompagner par un train de mesures d’obligations et de recommandations applicables au niveau du champ social et professionnel. Malheureusement, force est de constater que certains commerçants profitent de la crise sanitaire et des failles psychologiques, dues au stress des citoyens, pour s’enrichir illicitement et rapidement. Parmi les autres activités, les plus en vues à Tlemcen, sont celles qui ont trait à la fabrication de pâtisseries orientales, en l’occurrence: Chamia, Zlabia et Banane. Les autorités de l’Etat ont suspendu des activités susceptibles de participer à la propagation du Covid-19 et ont rendu la liste publique à travers tous les moyens de communication. A la veille du début de ce mois de Ramadan, ladite liste a été revisitée et élargie, permettant à certaines activités, notamment commerciales stratégiques et vitales, de reprendre, sous des conditions de précautions sévères dont la liste complémentaire a été rendue publique à partir de début du mois de Ramadan. Dans tous les cas de figure, il n’a jamais été question de la fabrication et de la commercialisation des différents genres de pâtisseries dite orientales et il est clair que ces dernières sont interdites temporairement. Des commerçants intrépides et cupides, dans certains quartiers, ont fait fi carrément de la réglementation en vigueur, et du coup, ont outrepassé les directives concernant les mesures de prévention et de protection sanitaire. Pas de gants, de solution alcoolique, pas de masques bavettes et surtout, pas de distanciation socioprofessionnelle sur les lieux d’activité, ce qui vient à contresens des dispositions tendant à endiguer la pandémie virale et uniquement par le fait que des commerçants ne mesurent pas le danger que représente la vitesse de contamination dans un «déconfinement sauvage» pour quelques bouchées de Chamia, de Zlabia et de Banane. En tout état de cause, c’est un dépassement très dangereux qui risque de faire remonter les courbes de contamination confirmées et de décès à Tlemcen, si les choses restent en l’état…..