Marchés et grandes surfaces : Un risque pour la population

Dimanche dernier, premier jour du déconfinement partiel. Il y avait du monde au niveau des marchés des fruits et légumes et surtout ceux d’habillements en particulier à M’dina J’dida. Hélas, les mesures sanitaires n’ont pas été respectées par la majorité de la population Oranaise. Dans les supermarchés, c’est la même image, pas de limite de nombre de personnes dans le magasin et pas de disctanciation. Dans les rayons, les gens se croisent, discutent entre eux, manipulent autant qu’ils le veulent les produits. Ce n’est qu’en faisant la queue à la caisse que la distance de sécurité est respectée. Sur le plan sanitaire, il semble évident que le risque de transmission du virus est bien plus important au supermarché qu’au marché du coin. D’autant que l’air conditionné qui y circule est un autre élément de propagation di virus. A l’heure actuelle, il n’existe pas de rapport ou d’étude scientifique permettant d’affirmer lequel du super marché ou du marché public serait d’avantage propice à une propagation du virus. La levée prématurée des mesures du confinement prises par le gouvernement de certains secteurs pourrait entrainer une résurgence mortelle de la pandémie. Pour un déconfinement réussi, il faut plusieurs conditions à savoir contrôler la transmission du virus, mettre en place des mesures d’intervention dans les lieux publics… Certaines wilayas du pays préparent déjà la transition pour sortir des restrictions de confinement mais lever ces restrictions trop rapidement pourrait entrainer une résurgence mortelle.