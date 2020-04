Covid 19 à Mostaganem : La cellule de crise de wilaya à côté de ses missions

La réalité de l’évolution de la pandémie du Covid 19 échap

pe tout à fait au suivi pour lequel les membres de la cellule de crise sont censés veiller. Des membres représentant plusieurs secteurs furent nommés au mois de mars afin de faire face à la propagation de la menace de la contagion du coronavirus. Cette cellule de crise, crise sanitaire bien entendu, a démontré, depuis son installation son incapacité à l’action de lutte contre la menace. Ce qui ressort en premier, c’est que cette cellule de crise sanitaire n’a aucun programme d’action visible a priori dans l’action sanitaire. D’un autre côté, il a été observé que la cellule n’a ni pouvoir consultatif ni pouvoir de décision par rapport à la réalité de l’évolution de la pandémie à Mostaganem. Des membres de la commission qui n’informent de rien, qui ne voient rien, qui ne constatent rien , et qui n’effectuent aucune visite sur le terrain. De ce fait, cette commission ne sera jamais capable de parer convenablement aux facteurs de transmissibilité du virus. La mission principale d’une telle cellule, c’est d’adopter des mesures en concertation avec les spécialistes et agir en conséquence. Mais la réalité de la rue et le quotidien des citoyens en cette période de crise sanitaire et à l’amorce du mois sacré du Ramadhan nous laissent dans une perplexité indescriptible. A ne rien comprendre ce matin, les bureaux de poste pris d’assaut, les superettes bondées, le point de vente de l’Orolait celui de l’Oravio grouillent de monde, sans gestes barrières de protection, ni distanciation sociale. Ces images captées ce matin sont des indicateurs négatifs et favorisent la chaîne de contamination. Fort est de constater que beaucoup de citoyens bradent le danger avec un degré d’inconscience inimaginable. Les membres de cette commission le savent très bien et savent aussi que les efforts déployés vont à contre-courant du comportement irresponsable des gens mais savent quand même mesurer le danger. La contagion est exponentielle et les membres de la cellule tournent le dos au fléau ravageur car ils sont immobiles au cabinet de Monsieur le Wali. A cette cellule, les associations ont dirigé un paquet de recommandations dans un communiqué qui lui a été adressé, lors de la rencontre effectuée fin mars. A cette cellule, on lui a reproché l’absence de spécialistes dans sa composante. On lui a également reproché son statisme et son manque de sorties pour sensibiliser ceux qui vivent en dehors du chef-lieu de wilaya. Enfin, ce qui est à craindre dans le méli-mélo de la rue avec l’indiscipline sociale dans tous les espaces du territoire de la wilaya, c’est la non maîtrise du phénomène.