Point de Vue : Assouplissement du confinement

Perçu comme mesure contraignante, notamment en ce mois de Ramadhan qui a démarré vendredi, dans un concept sanitaire exceptionnel, le confinement auquel nous sommes assujettis, a subi, au grand soulagement des citoyens, un assouplissement passant de 15 heures à 17 heures. Décidé par la haute autorité sanitaire, cet élargissement, en cette période difficile, permettra aux citoyens de profiter amplement de cette rallonge horaire afin de planifier leurs différentes démarches quotidiennes. Le Ramadhan, mois de piété et de consommation par excellence, suscite un véritable engouement pour les achats. Les ménages rentrent dans un tourbillon de dépenses irresponsables pour des achats qui s’avèrent inutiles, que l’on retrouve malheureusement, quelques jours plus tard, en amas dans les poubelles du coin. Chez nous, l’engouement pour les achats en période de Ramadhan s’intensifie d’année en année ; d’ailleurs, les statistiques le démontrent clairement. Aujourd’hui, avec la panique suscitée par l’épidémie du Covid 19, les citoyens sont rentrés de plain-pied dans une course effrénée, à la limite de l’absurde. Avec une situation de surstock, à l’exception de menus achats de dernières minutes, il ne devrait pas y avoir grand monde sur nos marchés. Dans un deuxième temps, assouplissement d’horaire de circulation ne signifie point totale liberté. Conscients, les citoyens ne doivent, sous aucun prétexte, occulter les mesures sanitaires rigoureuses mises en place pour endiguer l’épidémie du Covid 19. Adopter une démarche saine, en appliquant les consignes dictées par les experts sanitaires, nous permettra vite de sortir de cette situation astreignante, pour enfin retrouver notre vie d’hier.