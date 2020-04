Pôle & Mic : La Femme, ce tabou !

Comme d’habitude, les « caméras cachées» ont toujours provoqué des polémiques et de la colère. Cette année, la « caméra cachée» «An w Radjli», «moi et mon homme», a surpris les téléspectatrices et téléspectateurs, nous rappelant l’«âge moyen» où la Femme est traitée comme un» produit » ou «une «marchandise». La télévision «Numédia» est au centre d’une polémique qui a engendré une indignation sur les réseaux sociaux où une Femme est proposée comme «produit » et « cadeau » à un homme. Très vite, l’Autorité de régulation a adressé un avertissement à la télévision. Cette dernière a aussitôt réagi en suspendant l’émission et en présentant ses excuses aux téléspectateurs et à l’Homme. Mais, cette télévision ne s’est pas excusée auprès de la Femme, comme s’il ne s’agissait que d’une simple coquille qui s’est glissée dans l’émission. Depuis la naissance des télévisions dites « indépendantes », on compte des « abus » tant contre les Femmes que les démocrates. Tout porte à croire que c’est voulu pour plaire tant au Pouvoir qu’aux porteurs des idées rétrogrades. L’Autorité semble être dépassée par les événements et n’ayant pas d’autorité sur ces télévisions qui sont au service de certains clans au Pouvoir. L’Autorité n’a jamais rappelé à l’ordre des télévisions qui semaient la haine entre Algériens pour « casser » le Hirak ou quand des invités insultaient des activistes. Ces mêmes télévisions sont connues pour leur animosité envers la Femme Libre. La Femme a été la cible de certains courants politiques, la considérant comme juste un «objet sexuel» ou «moyen pour assurer la race humaine». Pour ces gens-là, la Femme est le mal et qui est la cause de tous les maux. On lui fait endosser tous nos malheurs, même le séisme et le virus corona ne sont qu’une malédiction à cause de la Femme. Lors de la décennie noire, la Femme était la plus visée. Aujourd’hui et après avoir vaincu le terrorisme, la Femme est encore visée. C’est la conséquence de l’inculture et du discours haineux.