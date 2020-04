Session extraordinaire de l’APW de Béjaïa : Le plan local de lutte contre la pandémie du Covid-19 passé au crible

Réunis, avant-hier, en session extraordinaire, les élus de l’assemblée populaire de la wilaya Béjaia ont examiné le plan local de lutte contre la pandémie du Covid-19, mis en œuvre à travers la wilaya. Après débat contradictoire, une résolution a été adoptée à l’unanimité des membres et dans laquelle est analysée la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus qui « a révélé la faiblesse du système sanitaire, la vétusté et le manque de structures hospitalières au niveau de la wilaya de Béjaia », lit-on dans ce document final sanctionnant les travaux de cette session. Il est constaté surtout le retard accusé dans la réalisation de deux EPH implantée respectivement à Souk El Tenine et Tazmalt ainsi que d’un hôpital psychiatrique à Oued Ghir. Des retards de livraison de ces infrastructures qui ont « pénalisé le plan de lutte contre cette maladie infectieuse ». « Les projets du CHU et du centre anti cancer d’Amizour font objet, à ce jour d’oppositions et de contraintes de toutes sortes en dépit des annonces, plusieurs fois renouvelées, des différents responsables et de nos diverses interpellations en tant qu’assemblée populaire de wilaya », constatent encore les élus de l’APW. Ces derniers exigent le lancement de ces projets « sans plus tarder, et de pouvoir jouir de ses infrastructures sanitaires qui tardent à voir lumière », en affirmant que « personne, quel que soit son rang, n’a le droit de s’y opposer, de retarder ou d’hypothéquer ces programmes ». Par ailleurs, pour appuyer la stratégie actuelle de lutte contre cette crise sanitaire, les élus de l’APW de Béjaia soutiennent « l’idée de la mise en place d’un protocole de mesures à prendre, selon le stade d’évolution du virus au niveau des territoires dans le cadre des cellules de crise des communes ». Face aux nombres de contamination galopants, les élus de l’APW appellent à « redoubler de communication, de rigueur, de respect des mesures de confinement et des règles d’hygiène ». La situation sanitaire de la wilaya exige « des efforts permanents, une discipline générale sans faille, une organisation efficace et l’implication de tous ceux et toutes celles qui peuvent contribuer à réunir les moyens matériels et humains, sans calculs, pour accroître nos capacités de lutte contre cette maladie infectieuse », est-il préconisé par les mêmes élus. Après les visites effectuées au sein de plusieurs infrastructures sanitaires de la wilaya, les élus de la wilaya témoignent de leur « considération et soutien au corps médical de la wilaya, qui malgré les moyens dérisoires, accomplissent leurs missions avec courage et abnégation ». Ces sorties ont permis également de s’enquérir d’une façon exhaustive, auprès des acteurs directs, de la situation de nos hôpitaux, des manques enregistrés et des besoins pressants que l’assemblée de wilaya peut prendre en charge. L’écoute et l’échange avec les professionnels de la santé ont été instructifs et bienveillants. Malgré les efforts consentis par le personnel de la santé, il est constaté en matériel médical, notamment les respirateurs et d’ambulances médicalisés surtout l’absence de « banaliseurs » pour transformation des déchets d’activité de soins à risque infectieux et assimilés en déchets ménagers. Pour remédier à cette situation, les élus de l’APW ont décidé d’apporter des modifications sur le budget de wilaya 2020 pour augmenter sensiblement les enveloppes allouées au secteur de la santé et au volet social et hygiène au profit des communes. Les élus de l’APW souhaitent une coordination avec les bienfaiteurs « des opérations d’acquisition pour les affréter par des vols spéciaux », en rendant hommage à la société civile à travers le mouvement associatif, les comités de villages, les comités de quartier et les initiatives militantes pour les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus et à l’université qui a joué un rôle important dans la gestion de cette crise sanitaire mondiale, « La prise en charge sociale des familles défavorisées doit avoir toute notre attention, en plus de la solidarité populaire qui se témoigne instamment et que nous saluons profondément », estiment aussi les élus de l’APW qui rassurent les familles vulnérables, y compris ceux qui se retrouvent en chômage forcé au regard de la situation, de la mise en place « d’un plan d’approvisionnement en denrées alimentaires qui vise à renforcer la solidarité locale pour tous et à réussir le confinement même au plus fort pic de la pandémie ». Notons enfin qu’une commission solidarité, composée d’élus de l’APW et du président de l’APC de Bejaia a été installée. Elle est chargée de cordonner l’acheminement des dons en denrées alimentaires vers les communes, une organisation qui vient en appoint à celle déjà mise en place dans les communes de la wilaya de Béjaia.