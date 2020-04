Point de Vue : Encore de la chloroquine!!

En Algérie, la chloroquine continue à semer l’espoir, en donnant d’excellents résultats comme remède « provisoire » dans le protocole de traitement du coronavirus. L’on dit même que « son efficacité était quasi-totale »..Et bien oui, Nous avons, tant besoin, d’entendre ces bonnes et rafraichissantes nouvelles en ces moments catastrophiques …En France, en revanche, je viens d’apprendre que le professeur Didier Raoult, éminent médecin et chercheur épidémiologiste, ayant dès le début de la pandémie, misé sur la chloroquine comme traitement, en attendant la mise au point d’un vaccin approprié. Le pauvre avait, pas plus tard qu’hier, subi une tacle de la par de ses confrères. Il est menacé de se voir interdit de la pratique de la médecine par ses compères de l’Ordre des médecins de France, à cause, bien sûr, de la chloroquine. Le professeur marseillais est accusé, directement, d’avoir « suscité des faux espoirs de guérison » …Pourtant, et dans une mise point lancée sur son compte tweeter, Le Pr Raoult n’a pas cessé de rappeler à ses détracteurs que les doses d’HCQ prescrites à l’IHU sont habituelles, administrées sous surveillance, tout en insistant sur le fait que L’AZ est le traitement de référence des infections respiratoires ». Il y a des zones d’ombre dans la façon un peu suspicieuse, avec laquelle quelques pays sont en train de se comporter vis-à-vis de cette pandémie..Non …pas çà !! Je ne suis pas en train de parler de complots ou de conspirations, tramées par X contre Y !! Seulement, certaines réactions méritent que l’on s’y attarde pour observer une petite réflexion, devant leur aspect, disons.., mystérieux … Il y a, également, une petite chose que j’aimerai rappeler dans ce contexte… Que les trusts multinationaux de la pharmacologie n’apprécient pas beaucoup que l’on empiète dans leur domaine. Ils peuvent, même, devenir méchants, si quelqu’un insiste de jouer au concurrent. Pour le coronavirus, ils ne s’inquiètent pas du tout, de la mort qui fauche sur son chemin, quotidiennement, des milliers d’âmes, de par le monde, notamment en Europe..Ils pensent, surtout, à comment mettre au point, et au plus vite, un vaccin qui pourrait se vendre comme des croissants au monde entier et du coup rafler un argent fou.. Si la chloroquine a donné de bons résultats dans le traitement du Covid 19, nous en sommes réjouis, en tenant à rendre un sacré hommage à nos médecins et nos chercheurs qui sont, au fait, plus préoccupés par la santé de leurs concitoyens et par la même occasion, comment éviter à leur patrie un drame, paraissant inévitable.. Nous tenons, également à rendre hommage, à tous ceux qui sont mobilisés à longueur de la journée dans cette lutte impitoyable contre un virus …. Un virus qui n’est pas comme les autres….