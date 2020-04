Pôle & Mic : Restons disciplinés!

Le confinement a eu des répercussions sur les journaliers, des travailleurs dans le secteur privé et ceux qui gagnent leur vie dans le marché informel. La solidarité a été de mise bien qu’elle soit restée « faible ». Face à cette insuffisance, le Premier ministre a émis, samedi, une instruction à l’adresse des départements ministériels concernés ainsi qu’aux walis de la République pour l’élargissement des secteurs d’activité et l’ouverture des commerces. Cette décision d’un déconfinement partiel est «à l’effet de réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire », induite par l’épidémie de coronavirus, indique un communiqué des services du Premier ministre. Une décision purement « politique » et « économique ». Le communiqué ne parle nullement de l’amélioration de la situation de lutte contre le coronavirus. Les médecins n’ont rien communiqué. Leurs avis sur cette mesure sont plus que nécessaires. Certes, il semble que la situation s’est, plus au moins, améliorée, mais ces derniers jours, il y a relâchement et une baisse de vigilance notamment dans les grandes villes et surtout dans les marchés. Une telle mesure aurait dû être suivie par une série de mesures avec une obligation de porter des masques et une distanciation. Or, les masques sont devenus chers et souvent introuvables. Le simple citoyen pourrait croire que le risque de contamination serait presque nul ou inexistant. Il aurait été préférable que le Premier ministre annonce cette mesure via un discours à la Nation tout en appelant le citoyen à rester discipliné. Le communiqué ne parle pas de mesures d’accompagnement et de vigilance qu’une seule fois : «En ce qui concerne les activités de coiffure et ainsi que les commerces d’habillement et de chaussures, le communiqué affirme qu’il appartient aux walis de définir les conditions de prévention sanitaire à respecter avec rigueur». Politiquement , il aurait été question de mobiliser tous les médias pour rappeler que le risque est encore là et qu’il faut rester vigilants. Quant au risque, les médecins devraient organiser des rencontres et animer des débats télévisés pour nous parler de l’état sanitaire et du risque. Croisons les doigts et restons vigilants et disciplinés !