Covid 19 et Ramadhan Personnes guéries: 1.408 dont 53 lors des dernières 24 heures

Lors de son point de presse quotidien, au niveau de l’hôtel Sheraton, à Alger, le Pr Djamel Fourar, président de la commission d’expertise, a annoncé en grandes pompes que 21 wilayas n’ont connu aucun cas de Coronavirus, avant-hier vendredi, et 17 autres ont recensé entre un et trois cas, alors que 09 wilayas ont connu plus de 04 cas confirmés. Selon lui, le nombre de patients sous traitement a atteint 5.433, comprenant 1.952 cas confirmés par analyses de laboratoire et 3.481 cas suspects, diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 36 patients sont toujours en soins intensifs. Lors de cette évaluation de la situation pandémique Le Pr Fourar rassure que 08 nouveaux décès ont été enregistrés dans la wilaya d’Alger (05 cas) et dans les wilayas de Médéa (01 cas), Tipasa (01) et Ouargla (01), comme pour mieux atténuer la psychose qui s’empare des citoyens algériens devant la bataille des chiffres des contaminés par le Coronavirus alors que les mesures de confinement ne se font plus respectées surtout dans la capitale algéroise. Le constat est on ne peut plus alarmant, en dépit de cette once d’espoir où il a été noté, selon l’orateur, 120 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19) alors que 08 nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3.127 et celui des décès à 415, selon les estimations quotidiennes du porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus. Celui rappelle, en outre, que l’ensemble des cas confirmés au Coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas, ajoutant que la tranche d’âge comprise entre 25 et 60 ans représente 54% des cas confirmés et celle de 60 ans et plus représente 65% des décès. En ce mois sacré du Ramadhan, la vigilance est de mise. Les citoyens doivent respecter les mesures de confinement. Si les heures du couvre-feu ont été instaurées entre 15 h et 07 h du matin, les Algérois se sont rués, à la veille de ce mois sacré du Ramadhan, vers les bureaux de poste des quartiers populaires comme à Bab Ezzouar, Bab El Oued et ou vers les quartiers touristiques tels que Staouali et Moretti à l’ouest d’Alger et aussi vers les supérettes pour s’approvisionner, loin de toutes mesures de précaution, entre autres le port de masque et la distance à respecter. Un constat alarmant. Le couvre-feu est repoussé a Alger devant cette frénésie entre 17 h et 07 h du matin, ce qui, peut-être, freinera les plus récalcitrants à respecter à la règle, les mesures pour éviter la propagation du Coronavirus qui endeuille des familles entières que ce soit en Algérie ou ailleurs dans le monde.