Des artisans d’Oran et l’ANFA s’impliquent : Plus de 100.000 masques et 1.000 combinaisons de protection distribués

Une opération de solidarité d’envergure a été menée à Oran, ces dernières 72 heures et a permis de distribuer plus de 100.000 masques et 1.000 combinaisons de protection contre la maladie du Covid -19, dans le cadre du dispositif sanitaire préventif, déclenché par l’Etat depuis janvier, pour freiner la propagation de la pandémie, a-t-on appris samedi du porte-parole du groupe d’artisans couturiers, affiliés à la Chambre de l’artisanat de la wilaya d’Oran, Mébarki Nasreddine, en association avec l’Académie nationale de la femme algérienne. Ce lot de matériel médical spécifique a été distribué aux hôpitaux, mosquées, commissariats et marchés outre le fait que trois centres commerciaux « Hyper », « Ardis » et « El Menzeh » ont chacun été dotés de 1.000 masques respiratoires de protection contre la maladie, ont pour leur part indiqué les représentants de l’Académie nationale de la femme algérienne (ANFA) dont le siège social est basé dans le quartier cité Protin à Oran. Outre ce lot d’équipement médical et de produits de désinfection, une opération de désinfection des mosquées est en cours, avec le concours d’un donateur : l’établissement des machines d’Oran Aslaoui. Ces opérations qui sont également menées en partenariat avec l’Association sociale « Al Intisar », vont se poursuivre tout au long du mois de Ramadhan et versent dans un objectif de promouvoir l’action de la solidarité en faveur des citoyens démunis, des structures et institutions sensibles de l’Etat qui sont au chevet des citoyens pour leur garantir protection et immunité contre le risque de propagation du Covid -19, tout, en veillant à l’application stricte et rigoureuse des mesures de confinement décrétées par l’Etat, a précisé le porte-parole du collectif des artisans couturiers d’Oran et de l’ANFA. Ce dernier a fait également savoir que des caravanes de distribution de denrées alimentaires sillonnent périodiquement les zones éloignées de la ville, en fonction des moyens dont il dispose.