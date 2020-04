Ramadhan à Béjaïa : Hausse des prix et non respect des règles de protection contre le Covid-19

Au premier jour du mois de Ramadhan, non seulement les prix des produits de large consommation ont augmenté, mais les règles de protection contre le Covid sont bafouées. En effet, intervenant dans une conjoncture spéciale, marquée par la propagation de la pandémie du Covid-19, le Ramadhan de cette année n’a pas dérogé à sa règle de l’augmentation des prix. Dans la plupart des marchés et points de vente visités, les prix des fruits, légumes et viandes ont flambé, les familles passeront difficilement le cap du Ramadhan de cette année. Au premier jour de ce mois sacré, si le confinement sanitaire est avancé à 17heures, pour permettre aux familles de faire leurs courses, a été respecté, il n’a pas été de même pour les mesures de protection contre la propagation de ce virus. Devant les magasins, les superettes et marchés, des chaînes interminables se forment et parfois des familles entières sont sorties pour faire les courses. « Les citoyens se rassemblent et ne respectent pas la règle de distanciation sociale pendant qu’ils font leurs courses », nous dira un responsable associatif qui déplore cette situation et craint le pire. La vente de la pâtisserie orientale revient aussi et provoque une tension sur ce produit, prisé en pareille période, où les chaînes pour l’achat de la Zlabia se forment à travers les régions de la wilaya, mais surtout dans les grands centres urbains. Comme à l’accoutumée aussi, l’étalage sur trottoirs des produits et même ceux classés sensibles refait surface en pareille période, où l’on vend tout sur la voie publique. Cette situation de non respect de règles de protection contre le Covid-19 et la baisse de vigilance constatée exposent les citoyens au danger de la propagation de la pandémie qui est déjà présente dans plusieurs localités de la wilaya dont le nombre de contaminés est de 142 cas confirmés. Au marché, il faut le dire, seuls les spéculateurs trouvent leurs comptes et tirent leurs épingles du jeu. Une virée dans certains marchés de la wilaya nous a permis de prendre la température des prix qui ont carrément doublé pour certains produits. La viande rouge dépasse les 1.300 DA pour ce qui est de la viande bovine et 1.600 DA pour la viande ovine. Cette augmentation des prix, habituelle en pareille période, est imputée par les revendeurs, comme à l’accoutumée, aux grossistes et à ces derniers aux détaillants ; ils se renvoient la balle pendant que les producteurs nous ont assuré qu’ils pratiquent toujours les même prix. Une véritable tension était visible, hier, sur le lait en sachet où des chaînes interminables se forment devant les vendeurs qui n’arrivent plus à satisfaire la demande.

Cette tension est ressentie à travers les différentes régions de la wilaya où l’offre dépasse largement la demande, ce qui a créé une véritable tension. Les producteurs rassurent malgré cette tension, en informant que les unités de production du lait travaillent normalement, mais n’arrivent pas à satisfaire la demande. Pour se procurer cette denrée alimentaire de base, devenue rare et très demandée et dont les quantités distribuées par les distributeurs agréés sont insuffisantes, il faut faire la chaîne et attendre. Les commerçants sont contraints au rationnement du lait en sachet, à raison de 02 sachets par client. Un quota jugé insuffisant surtout par les familles nombreuses. D’autres sont obligés de se rabattre sur le lait en boîte, produit en titra pack, dont les prix proposés varient entre 90 et 110 DA, selon la qualité. Un programme de contrôle du commerce a été mis en place et s’étalera durant ce mois de Ramadhan, en opérant des descentes quotidiennes. Les lieux ciblés principalement par ces visites sont les magasins, les marchés hebdomadaires et les unités de fabrication de produits alimentaires. Sur un autre plan, dans le cadre du dispositif sécuritaire « spécial Ramadhan », la sûreté de la wilaya de Béjaia a déployé un plan spécial Ramadhan. Un dispositif préventif qui concerne toutes les sûretés de daïra de la wilaya dont les effectifs de police seront déployés à travers les lieux publics. En sus, des agents de police déployés pour assurer la fluidité du trafic et réguler la circulation routière, des points de contrôle et des barrages filtrants seront dressés, de jour comme de nuit, sur les importants axes routiers de la wilaya. « 2.051 agents sont réquisitionnés pour assurer la sécurité durant ce mois de Ramadhan et faire respecter aussi les règles sanitaires et de confinement contre la propagation du Coronavirus », a-t-on appris de la sûreté de la wilaya de Béjaia qui appelle au respect des règles de protection et de confinement en pareille période.