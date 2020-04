Point de Vue : Gare au relâchement !!

L’esprit humain avide, et follement habitué à toutes sortes de liberté, ne va pas céder avec facilité à toute forme de contrainte, pouvant mettre cette « sacro-sainte » liberté en hypothèque. C’est la raison, d’ailleurs, pour laquelle un confinement pouvant devenir un vrai calvaire, difficile à supporter …quitte à s’exposer à la mort certaine. Et, c’est là que le relâchement devient une conséquence logique à ce calvaire…le Coronavirus ne te rends pas, uniquement malade, il ne te tue pas, uniquement, il te fait vivre dans l’enfer… De par le monde, il y a environ quatre milliards de personnes qui vivent sous le joug quotidien du confinement…Et, tout relâchement, s’est avéré, dangereusement payant. Nous l’avons vu et constaté. Quand le ministre de la Santé mit en garde l’ensemble des citoyens au sujet des conséquences périlleuses, de tout relâchement dans le comportement, à observer, impérativement, face au Covid 19, il n’est sûrement, pas en train de s’en renchérir …Si le peuple algérien voudrait sortir de cette grande épreuve, avec le moins de dégâts et de tragédies possibles, il n’a qu’à se comporter en un peuple responsable et consciencieux…Malheureusement, il n’ y a pas d’autres choix à trier , à tête reposée.. Nous sommes, désormais, cernés de partout et le temps n’est pas avec nous. Il est contre nous…C’est regrettable, mais, c’est comme ça. Nous devons, fièrement, faire partie, avec succès et grande distinction, de cette lutte mondiale contre ce fléau meurtrier.. Jusqu’à maintenant, et en dépit de quelques insuffisances qui ne sont pas, au fait, trop méchantes, nous sommes dans la bonne voie. L’Algérien et en plus du confinement, étranglant ses libertés élémentaires, souffre, en ce mois sacré du Ramadhan, du fait de ne pas pouvoir se rendre à la mosquée et se recueillir avec l’ensemble des fidèles, notamment, pour les prières surérogatoires des Tarawih …Ce fait, portant atteinte directe et profonde à sa spiritualité, le fait, certainement, souffrir, peut-être plus que les contraintes du confinement et de la distanciation sociale …C’est ce que nous avons constaté, auprès de nos concitoyens… Ce sont les enseignements de la vie, fournis, par le truchement de ces catastrophes et ces événements exceptionnels…fussent-ils douloureux et chèrement payés. Des leçons pleines d’enseignements, pour les esprits lucides et pénétrants…Pour ceux qui savent, uniquement, compter les morts, il n’y a, en effet, que des morts à compter. Nous avons besoin, et urgent, d’un vaccin salvateur, certes. Toutefois, nous avons, également besoin, et urgent, d’un système politique économique mondial, instaurant plus de justice, d’égalité et de fraternité parmi les peuples de la planète…l’injustice fait rage sur les cinq continents…