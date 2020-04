Pôle & Mic : Le réconfort salutaire!

Ramadhan et le confinement auraient dû être « apaisants ». Le ministre du Commerce se sent « trahi » par les éleveurs. Il a osé l’exprimer sur une publication parue sur les réseaux sociaux, en avouant son « désarroi ». Mais c’était prévisible que les éleveurs n’allaient pas « baisser » les prix des viandes rouges. Les éleveurs ont voulu juste le dissuader de ne pas importer de la viande. Ils misent sur le temps pour que le ministre soit remplacé pour passer à autre chose. Mais ce n’est pas tout, le citoyen attend de bonnes informations. Or, des événements le « fragilisent » durant ce confinement en plein mois de Ramadhan. Le feuilleton «Dakious et Makious» censuré par Echorouk TV. Des sites de journaux électroniques censurés, sans aucune explication. Un activiste et militant des Droits de l’Homme à El Bayadh, incarcéré par un vendredi et condamné à deux ans de prison. Pourquoi cette censure ? Pourquoi le Pouvoir n’a pas saisi la justice avant de les « masquer ». Le fait d’incarcérer un activiste par un vendredi et le premier jour de Ramadhan aurait dû être suivi par un communiqué du tribunal pour expliquer le « pourquoi » de cette incarcération. Il y a trop de « négativisme ». A cela s’ajoutent des « caméras cachées » trop violentes et basées sur la violence. Et pourtant, le principe de la « caméra cachée » est de faire rire et non d’avoir peur. Il est temps que la production « ramadanesque » change et s’améliore où l’Etat aide les producteurs par une « formation » et un soutien technique. Quant à la cherté de la vie, il faudra sévir et faire appliquer les lois. L’apaisement n’est pas que politique, mais il doit être aussi « senti » dans le réel. Pour ce qui est de l’apaisement politique, il est plus que nécessaire, après le déconfinement, de s’unir face à la crise financière. A défaut, la haine pourrait gagner des catégories sociales. L’élite attend des gestes d’apaisement et de changement. Le pouvoir actuel devra tirer les leçons nécessaires des expériences « néfastes » qu’a connues le pays. Agissons tous dans l’apaisement pour faire face à une grave crise financière qui se profile à l’horizon.