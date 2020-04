Oran : 4.000 policiers mobilisés pour le mois sacré

Pas moins de 4.000 fonctionnaires de police, en tenue réglementaire

et en civil, ont été mobilisés pour assurer la sécurité des citoyens,

durant le mois sacré. Contrairement aux précédentes années, les hommes de loi de la sûreté de wilaya d’Oran auront 02 missions à effectuer de jour comme de nuit. La sécurité des biens et des personnes et la surveillance et le suivi des heures du confinement, décidés par l’administration. Comme chaque année, les lieux à grande fréquentation sont les plus visés par la police. La mission sera certainement plus difficile avant 15 heures, début du confinement. La raison est le temps réduit dont disposent les citoyens pour faire leurs courses.