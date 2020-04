Lutte contre le Covid-19 à Tlemcen : Les Associations au front

Un élan de solidarité est enclenché un peu partout, no tamment au niveau des villages de la wilaya de Tlemcen, pour faire face à la nouvelle situation engendrée par le Covid-19. Les jeunes sont sur tous les fronts de bataille contre la précarité et contre la propagation du Coronavirus. A Oued Lakhdar, 20 km à l’ouest de la wilaya, les bénévoles de l’Association Ahl Elkheir, et à travers une cellule de crise créée en collaboration avec l’APC, mènent un combat quotidien. Mise à part les campagnes de désinfection et de sensibilisation quotidiennes, l’Association a pensé aussi aux familles démunies, malgré le peu de moyens dont elle dispose. «Ce sont les travailleurs journaliers qui sont les plus touchés par la crise du Covid-19. Afin de leur venir en aide, nous avons pu distribuer 100 parts de denrées alimentaires. Une centaine d’aides sera acheminée à leurs destinataires à la veille du mois de Ramadhan», dira Bendjeffal Zoheir, président de ladite Association. A Ouled Mimoun, c’est l’Association locale Kafil El Yatim qui a pris l’initiative de lancer un atelier de confection des bavettes et blouses médicales au niveau du centre du CFPA de la commune. Un appel a été lancé aux bénévoles afin de renforcer l’équipe active sur place. «Plusieurs femmes ont répondu et se sont mises à l’œuvre. En outre, un bienfaiteur a pris en charge l’achat d’un tissu spécial», dira un membre actif de l’Association. «Nous avons mis tous les moyens nécessaires afin de réussir cette action et porter assistance sur le plan technique pour des modèles de blouses, camisoles et bavettes», dira un autre membre de cette Association. En outre, l’Association Kafil El Yatim compte distribuer 100 couffins de denrées alimentaires au profit des familles des orphelins et des nécessiteux. D’autres aides seront remises à leurs destinataires au courant du mois sacré. Idem pour l’Association Kafil El Yatim de la commune de Ghazaouet, à l’est de la wilaya, qui a brillé par ses actions de solidarité dans tous les domaines. «Nous avons distribué 1.000 bavettes et quelque 500 blouses médicales, que nous avons confectionnées, aux différents hôpitaux et polycliniques de la daïra de Ghazaouet et même hors daïra. Pour les familles démunies de la région, nous avons programmé la remise de 900 couffins avant et lors du mois de Ramadhan et ce, grâce aux dons des bienfaiteurs», dira un membre de ladite Association. Le même élan de solidarité est mené par le groupe d’Association Aamal elkheir, de la commune de Bensekrane. Des centaines d’aides ont été distribuées aux nécessiteux et ce, depuis le début du confinement qui a contraint des pères de famille, travailleurs journaliers, à rester chez eux et sans ressources. Le collectif a pris aussi en charge le contrôle des accès à la commune et les opérations de désinfection. Par ailleurs, le bilan du Coronavirus enregistré à Tlemcen, jusqu’au mardi dernier, s’élève à 45 cas confirmés et 6 décès.