Point de Vue : Les dangers des attroupements

Le Dr Derrar, DG de l’Institut Pasteur d’Algérie, ne voulait certainement pas parler, pour ne rien dire, en réitérant ses conseils aux citoyens, sur les dangers imminents des attroupements publics. Dans les pays européens et aux USA, la situation tragique que vivent ces pays depuis l’avènement du Covid 19, était essentiellement, la conséquence logique d’une indiscipline publique, à l’égard des mesures protectrices contre la propagation du virus. Justement, même les pouvoirs publics, semble-t-il, n’étaient trop pressés pour imposer le confinement et la distanciation sociale à leurs citoyens, contrairement à la société chinoise, réputée bien disciplinée et vivant sous un régime, néanmoins totalitaire, qui avait réussi à s’en imposer des mesures, pour le moins que l’on puisse dire, drastiques. Autrement, la Chine serait, maintenant en train de se vider de sa population qui dépasserait, largement le milliard d’habitants. Les sociétés occidentales, en Europe comme aux USA, où les libertés individuelles étaient, tout le temps, sacralisées, l’on avait beaucoup de mal à faire et se faire respecter les mesures rigoureuses de confinement…Pour nous autres Algériens, les résultats sont clairs devant nos yeux, afin d’en apprendre avec discernement, des comportements des uns et des autres. Quand la mort imminente est là, devant nos portes, nous devons, sans réfléchir, penser d’abord à comment sacrifier nos libertés et notre confort, pour sauver nos peaux… Malheureusement, nous n’avons pas, devant nous, l’embarras du choix…C’est à prendre ou à laisser… Actuellement, ce sont plus de quatre milliards de personnes de par le monde qui vivent dans le calvaire des conditions fâcheuses du confinement. C’est un complot ourdi contre l’humanité par une quelque organisation secrète maléfique ou satanique !? C’est la fuite d’un virus d’un labo suite à une quelconque maladresse. C’est une guerre bactériologique qui aurait été déclenchée entre les deux superpuissances les USA et la Chine…Toutes ces thèses, fussent-elles vraies ou de simples supercheries, ne devraient pas nous concerner, plus que les moyens que nous devrons prodiguer en vue de nous protéger contre ce Coronavirus. Si les autorités scientifiques nous invitent, gentiment, à éviter les rassemblements publics, nous devons, tout simplement, donner une suite favorable à cette invitation. Chaque citoyen, et sans attendre d’être sommé de ne pas assister à ces attroupements potentiellement mortels, devrait s’imposer à soi-même, une discipline d’éviter tout ce qui pourrait mettre sa vie en danger…Je tiens à le répéter : nous n’avons pas à notre disposition, l’embarras du choix ; je ne crois pas, à mon modeste avis qu’il y ait un seul Algérien qui ne soit attristé par ce qui est en train, de se passer dans des contrées qui ne sont pas, très loin, de nous géographiquement..