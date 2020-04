Le procureur près la Cour d’Alger à propos des fake-news : «Chaque personne est responsable»

Au lendemain de son investiture, le président de la Républi

que, Abdelmajid Tebboune, a instauré les principes fondamentaux régissant la communication avec les médias et a donné rendez-vous avec la presse algérienne, tous organes confondus durant chaque mois, pour rendre compte des activités de la Présidence et répondre aux préoccupations et autres sujets soulevés par les médias, concernant les problèmes courants de la vie quotidienne des citoyens. Il a également nommé un chargé officiel de communication au niveau de la Présidence. Malgré toutes ces mesures qui visent à améliorer la communication avec les médias, une sorte de chape de plomb est jetée par les canaux informels et autres réseaux. Le Face book devenu par la force des choses, à l’apanage de qui veut et un “jeu” entre les mains de ses auteurs, tapissés dans l’ombre, a fortement secoué le quotidien du citoyen ces dernières années, Dorénavant, les choses vont changer. Les personnes reconnues coupables d’infractions attentant à la dignité des gens ou la sécurité de l’Etat seront sévèrement punies .Depuis l’explosion effrénée du “phénomène” des réseaux sociaux et de ce qu’ils véhiculent parfois comme folles rumeurs ou désinformation, l’Etat, par le biais du ministère de la Justice, a été contraint de revoir les procédures du code pénal. Dorénavant, chaque personne devra être responsable et assumer, conformément à la loi, la plénitude de ses actes. C’est de l’ordre public qu’il advient. Les personnes prévenues bénéficieront toutefois de toutes les garanties de défense. Il s’agit de consolider les réponses procédurales pour faire face aux faits passibles d’atteintes à la dignité des personnes et à la sécurité de l’Etat. Diffuser de fausses informations par le biais des réseaux sociaux, particulièrement lorsqu’elles attentent à la dignité de personnes ou bien à la sécurité de l’Etat et, d’une manière plus générale, à l’ordre public, sera désormais passible de poursuites devant les tribunaux. S’exprimant, mardi, durant l’émission «L’Invité de la rédaction» de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, le procureur près la Cour d’Alger juge, à ce propos, que « face à notre clavier, nous sommes responsables pénalement de nos actes ». Le procureur de la République près la Cour d’Alger a salué les projets de loi élaborés par le gouvernement pour endiguer ce phénomène ; M. Mourad Sid Ahmed relève que ces derniers viennent, à point nommé, pour, dit-il, consolider les réponses procédurales face à des faits qui n’étaient pas connus par le passé « et qui, ajoute-t-il, ont tendance à s’accroître ces dernières années ». Celui-ci tient à préciser que les personnes responsables de ces infractions, lesquelles, note-t-il, ont tendance à se répandre, bénéficieront de toutes les garanties octroyées par la Constitution pour assurer leur défense. Des poursuites pouvant être engagées pour faits de « financement et de leur origine douteuse », Ce magistrat estime que des actions de cette nature ne peuvent pas « naître du néant ». Pour lui, elles sont nécessairement la conséquence d’une réflexion « entre des personnes malveillantes qui préméditent des scénarios » pouvant, d’après lui, donner lieu à des peines encore « plus aggravantes ». Quand on lui fait remarquer qu’il y a des personnes « critiques » pour lesquelles certains de ces textes, appelés à être soumis à la réflexion des deux Chambres, sont en réalité destinés à « réprimer la liberté d’expression », l’invité répond que la liberté de s’exprimer est consacrée par la Constitution et que « tout acte doit donc engager une responsabilité ». Face aux délits constatés lors de la préparation et du déroulement des divers sessions d’examens de fin d’année, notamment pour ce qui a trait à la divulgation des sujets, l’intervenant observe, d’autre part, qu’il y aura, enfin, des lois spécifiques permettant de les réprimer.