Au profit des EPH de Chorfa et Chettia (Chlef) : Les pompiers lancent la deuxième campagne de collecte de sang

Selon le capitaine Yahia Mes saadia, chargé de la commu

nication au niveau de l’unité principale de la protection civile de Chlef, deux campagnes successives de collecte de sang ont été programmées au niveau de l’unité principale de la protection civile, la première s’est déroulée le 19 dernier de ce mois d’Avril 2020 et s’est soldée par la collecte de plus de 80 poches de sang de différents rhésus dont parmi ces rhésus on a pu collecter des rhésus rares, une deuxième collecte, affirme le capitaine Yahia Messaadia, aura lieu en ce 21 avril à travers toutes les unités secondaires de la protection civile et au niveau aussi de l’unité principale, deux collecte de sang en solidarité avec les malades alités au niveau des hôpitaux de Chorfa et celui de Chettia dont leurs banques de sang se trouvent confrontées à un manque criant en ce liquide précieux dont une seule goutte peut sauver une vie en détresse ,un manque dû au confinement des donneurs qui n’ont pu se rendre au niveau des hôpitaux de crainte d’être contaminés par le virus de Covid 19 bien que la direction de la santé ait pris toutes les précautions et l’assurance pour qu’aucun donneur ne soit en contact avec le pavillon des personnes atteintes par le coronavirus.