Point de Vue : La rumeur fait rage dans les parages

«Ne poursuis pas ce dont tu ne détiens pas la science. L’ouïe, la vue et le cœur, de tout cela, il sera demandé des comptes». Sourate El Isra- Saint-Coran

«La rue meurt sans la rumeur», disait l’adage. Certes et c’est normal, pendant les guerres et les événements catastrophiques remarquables. Attention!! Ce n’est pas facile de se tenir la langue, sans inventer un événement qui n’existe pas ou bien rajouter un petit quelque chose à une chose qui existe déjà. Mais, la rumeur peut facilement devenir toxique et nocive pour la santé «morale» des citoyens et surtout, surtout, pour la stabilité de la communauté. En outre, la rumeur, notamment, subversive, peut même saboter le travail accompli par les pouvoirs publics…Tel que notre cas actuel où la lutte contre la pandémie du Covid 19 est à son paroxysme. Une telle lutte nécessite, ainsi dire, une jonction efficace et intelligente de toutes les forces vives du pays. Donc, toute rumeur portant en son sein des contrevérités pourrait bien être nuisible, en gênant et en portant gravement atteinte à l’union des forces déployées dans cette lutte. Cependant, le rôle de l’Etat et des pouvoirs publics de proximité est de lutter efficacement contre ces sources de contrevérités à l’intention, sûrement, propagandistes…. Pour certains, malheureusement, ça sera la meilleure façon de faire de l’opposition politique à l’égard du régime en place. Ou bien, une façon de poursuivre le «Hirak» à l’aide d’autres manières, à l’ère du Coronavirus… Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, est gravement décevant…les vérités sont, malencontreusement, englouties dans un océan de fausses nouvelles…Ces dernières sont, et à force d’être répétées, facilement admises chez quelques-uns de nos concitoyens, n’ayant pas l’esprit endigué par le sens de la critique et de discernement. Un mensonge répété mille fois, devient vérité, aimaient dire les as de la propagande. Répétons maintenant que l’Etat doit mettre le paquet, en élaborant une stratégie efficace, en vue de contrecarrer cette intox sociale, surtout en ces moments difficiles de la pandémie. Cela ferait partie d’un seul jeu, celui de lutter contre la maladie et en même temps, contre ces psychopathes déréglés…L’on deviendrait un déréglé lorsque l’on trouve rien à faire que de propager les mensonges, dans un but qui n’est pas, sûrement, positif et honnête…Toute personne ayant, néanmoins, une goutte de bon sens dans son esprit, trouverait aberrant de tromper les gens avec des fausses nouvelles qui pourraient dégénérer sur des conséquences graves…Alors, que le moment est pour l’entraide et le travail social collectif, afin de se sauver soi-même et sauver ses semblables d’une pandémie qui ne badine pas du tout , du tout….. du tout…