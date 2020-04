Benbouzid et Benbahmed devant les membres de la Chambre haute : Une commission pour le suivi des malades

Autant de questions qui taraudent l’esprit des Algériens et qui ont été posés par les sénateurs après que le ministre de la Santé ait reconnu officiellement que « nous ne disposons pas de matière première ».Le matériel acquis a été offert sous forme de dons de certains opérateurs. Cette affirmation a jeté un froid dans le dos des Algériens. Pour ce qui est des opérations de rapatriement qui se poursuit, après celle de Turquie, il avoue, non sans ambages, que cette procédure est extrêmement coûteuse concernant leur prise en charge dans les hôtels étatiques tels que Zeralda, Sidi Fredj, Tipaza, avec en sus le traitement subi par des médecins et la pension complète pour 11.000 algériens rapatriés de l’étranger. Ces Algériens rapatriés ont séjourné au complexe de Tipaza, dans le cadre de la politique de quarantaine et au niveau du complexe de Matares pour recevoir les soins préliminaires avant de rejoindre leurs familles. La mise en quarantaine de 748 personnes à l’Hôtel Mazafran de l’EGT de Zéralda, dans le cadre des mesures de prévention contre l’épidémie de Covid-19, a pris fin. D’autres avions vont être mis à la disposition des concitoyens à l’étranger pour les rapatrier au pays natal. Le procédé de « déconfinement » se fera progressivement, or pour lui, ce processus n’est pas un avis définitif, précise le ministre car la situation n’est pas simple mais plutôt difficile en ce contexte particulier par éviter que des Algériens exigent le « déconfinement » à court terme. Le pic n’est pas encore passé et le risque existe. Selon les réponses de Abderrahman Benbouzid devant les sénateurs, hier, au niveau du Sénat, à l’occasion de cette rencontre, il a reconnu la complexité de cette conjoncture, sans verser dans la langue de bois, par mettre sur table, les carences et les insuffisances qui persistent dans le secteur de la santé, pour faire face à cette propagation de pandémie du Covid 19 où celle-ci fait encore des victimes soit 3. Selon son estimation officielle, 53% des décès ont été enregistrés dans les wilayas d’Alger et de Blida. Pour l’heure et selon les dernières estimations, on a enregistré 08 nouveaux décès, 95 nouvelles contaminations et 153 cas guéris. Les médecins sont interpellés par Abderrahman Benbouzid, à prendre leurs précautions pour éviter de transmettre le virus à leurs familles. Les moyens dont disposent l’Algérie sont suffisants, renchérit Benbouzid et ce, depuis l’aggravation de la situation en Italie, ce qui « nous a permis de prendre nos précautions ». Pour ce qui est de tests, ceux-ci restent encore non disponibles, eu égard à la surpopulation. Un appel a été lancé en direction des citoyens, par lui, pour le respect inconditionnel des mesures de confinement.