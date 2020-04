Oran, Marchés informels : Un facteur de plus dans la propagation du Covid-19

Oran, cette ville très attractive, est de plus en plus le cadre d’un relâchement en matière de respect des consignes de lutte contre la propagation du Coronavirus. Certains citoyens semblent ne plus se soucier des conséquences des attroupements. L’on constate de jour en jour, une forte augmentation des vendeurs illégaux sur les routes, même ceux à grande fréquentation. Le centre de la ville, les quartiers résidentiels ou populaires n’ont pas été épargnés par cette anarchie. Les camionnettes, en particulier, celles de marques Chana, arrivent de toutes les wilayas limitrophes d’Oran. On vent de tout et on salie partout. Mais le plus grave en ces jours de confinement, est que la vente illégale sur les routes, attirent les citoyens qui, au fil des jours, deviennent des petits groupes. Cela est aussi visible au niveau de beaucoup de commerces, à un degré de plus chez les vendeurs de fruits et légumes. Les clients se bousculent devant la caisse, sans aucun respect de la distanciation connue du plus petit au plus grand citoyen. Si certains boulangers, peu nombreux, ont imposé le respect de la distance sociale, d’autres laissent l’anarchie sévir au détriment de la santé public.