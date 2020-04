Point de Vue : La Chloroquine: la polémiste

Un bonheur que rien n’a entamé, succombe à la moindre atteinte ; mais quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s’aguerrit dans l’épreuve, on résiste à n’importe quels maux, et même si l’on trébuche, on lutte encore à genoux. Sénèque- philosophe latin

Elle continue, toujours, à entretenir la polémique, cette Chloroquine qui commence à faire parler d’elle, en ces moments durs et exceptionnels de l’ère du Coronavirus…Ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre l’administration de ce médicament, continuent à se quereller par médias interposés. Cependant, ceux qui en sont favorables à ce médicament, semblent à deux pas de remporter la victoire. La Chloroquine a donné les résultats positifs escomptés, dans le traitement du Coronavirus… Ce médicament, à l’origine antipaludique, avait réussi, quand même, et en dépit d’un scepticisme craintif, à se rendre utile sur un autre front, hors de son domaine le paludisme, celui du Covid 19. Ces effets secondaires, parait-il, sont, selon les spécialistes, souvent légers et transitoires. Toutefois, ces mêmes spécialistes estiment que ces effets peuvent, néanmoins, être graves, puisque selon eux, toujours, la dose thérapeutique est à la lisière de la toxicité. Donc, ce médicament est capable d’apporter ses fruits, si l’on arrive à en éviter les surdosages qui sont potentiellement mortels; en plus, il faudrait faire attention aux aventureuses automédications. C’est la raison pour laquelle, et toujours selon les spécialistes, son utilisation fait, encore, objet de dissension entre les « infectiologues » ou microbiologistes, au sujet de son impérative utilisation, en ces moments critiques où le Covid 19 laisse sur son chemin, journellement et sur les quatre coins de la planète, des tragiques hécatombes. Il existe, cependant, une variété de ce médicament : l’hydroxychloroquine qui est de plus en plus utilisé, puisque deux à trois fois moins toxique que l’original, donc plus toléré à doses élevées… En faisant face à une situation aussi effroyable que le Covid 19, quelque chose du jamais vu ou du jamais vécu, dans les annales, tout est permis. Les vies humaines deviennent une priorité, quand la dignité humaine chute aussi bas tel qu’il a été constaté, avec grande déception, en Equateur, par exemple…où l’on ne trouve pas de gens ou de volontaires qui oseront prendre le risque d’enterrer les corps de leurs concitoyens, emportés par le Coronavirus…De toute façon, le Covid 19 vient d’insuffler une profonde prise de conscience, dans les esprits des humains….Ces humains par leur cupidité sans bord ,leur individualisme effréné, leur égoïsme pathologique, se sont transformés et, en dépit d’un développement scientifique et technologique, plutôt matérialiste, ayant dépassé l’entendement, sont restés bloqués dans une situation basse qui n’est pas trop loin des bêtes dépourvues de tout humanisme, de morale et de dignité ….