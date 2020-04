Tiaret Plusieurs quartiers sans eau depuis plus de 10 jours

Les citoyens de plusieurs quartiers populeux de la ville de Tiaret crient haut et fort du manque d’eau dans leurs robinets. Une coupure du précieux liquide dure plus de 10 jours, selon les habitants. Ces coupures ont eu lieu sans aucun avis au préalable et sans aucune autre explication disent certains d’autres de ces habitants. Ainsi l’EPET est indexée pour ne pas pouvoir donné suite à leurs doléances. Ces populations disent aussi que les pouvoirs publics n’ont même pensé à un plan de livraison par un plan de citernage. C’est ce qui a inquiété le plus les résidents. Dans le même contxte, l’unique source d’Ain-Djenane, située en plein centre-ville, connait une forte influence des personnes malgré que son eau est impropre à la consommation. Ce qui explique que la population encourt deux risques majeurs, les intoxications et la contamination par le virus corona, d’autant plus que les gens inconscients forment des chaines humaines immenses sans que personne n’intervienne. La question qui reste à poser, Pourquoi l’APC n’a pas fermé cette source impropre à la consommation, notamment durant cette période de crise sanitaire que travers le pays ?