Point de Vue : Enfin ….Nous sommes tous optimistes

En suivant, l’évolution de la situation de la pandémie du Coronavirus en Algérie, l’on peut découvrir, sans faute, que l’optimisme du ministre de la Santé publique n’est ni «politique», ni «politicien». Nous partageons, à vrai dire, l’optimisme du ministre, fut-il, peu ou prou zélé… Nous suivons la situation du Covid 19, dans notre pays, avec beaucoup d’intérêt et de préoccupation au sujet de son évolution…il y a, certes, des morts et des cas confirmés qui sont enregistrés au quotidien, mais nous avons quand même, et Dieu soit loué, évité le carnage.. Il y a, tout de même, une maîtrise de la situation. Je ne vais pas encenser les pouvoirs publics de tous les éloges, non!! Parce que les résultats sont le produit logique d’un travail sérieux et intelligent qui a été exécuté en commun, entre le gouvernement et ses services de proximité d’une part. Et d’autre part, un peuple qui a fait de son mieux pour faire réussir les mesures de confinement, d’hygiène et de distanciation sociale. Le bilan du dimanche 19 avril a été, particulièrement, encourageant et insufflant, ainsi, beaucoup d’optimisme dans nos esprits…exténués par le stress de la pandémie. Donc, le peuple algérien doit continuer dans cette voie, caractérisée, par une discipline exemplaire, quant au respect, plus au moins rigoureux, des mesures préventives, dictées par le gouvernement… Voilà, le peuple n’a pas hésité à s’inspirer des situations qui se passent ailleurs, sous d’autres cieux où la mort fauche les gens, quotidiennement, par centaines, parfois par milliers. L’insouciance et le laisser-aller étaient, apparemment, pour beaucoup, dans la propagation rapide mortelle dans ces pays et dont le niveau de couverture sanitaire était jusqu’à récemment considéré comme exemplaire… Tant que l’on n’a pas encore mis au point le vaccin «sauveur», toute couverture sanitaire n’aura aucun effet, excepté le fait d’aider les patients à respirer artificiellement; le salut, en effet, demeure toujours dans les mesures de confinement, d’hygiène et de distanciation sociale… Ces mesures auront certainement des effets négatifs, disons même, destructeurs non seulement sur l’économie qui fléchit partout, mais également, sur le niveau psychologique des personnes, contraints à suivre ces régimes, les privant de leur liberté… et même de vivre leur vie. Aux USA, par exemple, la propagation débridée du Covid 19, avait fait déterrer les haches de la guerre entre clans politiques qui y dirigent la scène….D’autre part, une guerre, pour le moment médiatique, entre la Chine et les USA, qui risque d’un moment à l’autre, de passer à l’action militaire… Une guerre mondiale n’est pas à exclure, dans ces moments très critiques par lesquels passe l’humanité toute entière…C’est décevant, quand on sait, naïvement que l’humanité aura plutôt besoin de plus de solidarité…que de règlements de compte….