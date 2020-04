Pôle & Mic : C’est quoi la critique?

La revue culturelle, éditée par le ministère de la Culture, est « critiquée » à cause de son titre. Le titre « Inhiyazat », soit un écartement, provoque une polémique qui n’a ni queue, ni tête. A l’origine, le « titre » avait déjà édité par un Yéménite. Ceux qui accusent le ministère d’avoir volé un « titre », ne nous disent pas si la revue existe ou si elle aurait disparu. Ceux qui critiquent, oublient si le « titre » est protégé, pas chez nous ou dans le monde arabe. Mais des « titres » de presse font aussi partie du patrimoine international comme la « République », le « Peuple », « Liberté », « le Matin » et tant d’autres. Le ministère aurait dû être plus « vigilant » et il peut les retirer et changer de titre. Mais ce qui fait « mal », c’est que certains intellectuels ou hommes de lettre ou des journalistes ont descendu en flamme la revue alors qu’aucun d’eux n’a fait une critique sur le contenu. Ces « critiques » nous rappellent toute cette vague de critiques sur le film « l’Oranais » où leurs « critiques » se basaient sur une séquence d’à peine ou moins d’une minute d’avant l’indépendance. Des critiques qui confirment la « méchanceté » de certains sur un fond ‘de « règlement de comptes ». Chez nous, nous ne savons pas « positiver » et donc nous ne savons pas «critiquer », car la critique dans la société est comme un « dépassement » ou un « outrage ». Depuis longtemps, les politiques et les responsables se disent des personnalités, acceptant la critique « constructive » et non « destructrice », mais sans jamais tracer les limites entre la construction et la destruction. La construction, dans leur esprit, c’est quand nous parlons dans les généralités sans toucher du doigt le fond du problème. La destruction, selon eux, c’est quand la critique touche «tout »un système. Or, la critique est, avant tout, une liberté d’expression où la Liberté est, avant tout, une responsabilité et une implication. La critique littéraire a ses règles et elle touche plus le « fond » que la forme.