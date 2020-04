La pandémie galope en Afrique mais peut encore être contenue Rien n’est encore trop tard!

Kenyan health workers wear protective suits during a demonstration for preparations for any potential coronavirus cases at the Mbgathi District hospital in Nairobi on March 6, 2020. (Photo by SIMON MAINA / AFP)

Le continent noir connaît une montée de cas de contamination par la maladie du Coronavirus. Ce qui laisse perplexe sur le niveau réel de surmonter cette maladie pour certains pays africains. Cela même si on susurre qu’à ce stade, la pandémie peut être contenue. L’Afrique qui fait appel au savoir-faire étranger, ne cesse d’importer les équipements et les médicaments pour atténuer l’ampleur de la pandémie. Rien n’est trop tard même s’il semble que les pays d’Afrique dans l’ensemble ont gardé, au lendemain de l’apparition des premiers foyers de la maladie, une certaine marge de décalage par rapport aux pays européens dans la prise en charge de la maladie, à l’exception de certains pays comme l’Algérie qui a, dès le début du mois de janvier, mis en oeuvre le dispositif de prévention contre le Coronavirus. L’Afrique qui réalise à son insu les enjeux de la menace, commence progressivement à disposer de moyens nécessaires pour y faire face. La dernière note de l’OMS, bien qu’elle soit révélatrice des “distances” médicales et scientifiques entre certains pays africains et leurs homologues européens, dans la prise en charge des cas de propagation de la contamination, compte tenu des “moyens dérisoires” dont ils disposent, pour parer à la progression de la maladie, se veut, tout de même, optimiste. En Algérie, les décisions ont été prises “au bon moment”, révèlent des professeurs du Comité médical scientifique, mis en place à l’effet de freiner la propagation du Coronavirus. Il est vrai que l’Organisation a fait part, vendredi, de son inquiétude face à la progression rapide de la pandémie de Coronavirus en Afrique. Néanmoins, elle estime qu’à ce stade, “elle pouvait encore être contenue”. « Au cours de la semaine écoulée, il y a eu une hausse de 51% du nombre de cas recensés sur mon propre continent, l’Afrique, et une hausse de 60% du nombre de décès recensés », a constaté le Directeur général de l’OMS, l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Compte tenu de la difficulté d’obtenir des kits de diagnostic, il est probable que les nombres réels soient plus élevés », a-t-il affirmé au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève. Les pays d’Afrique ont besoin de soutien, de ressources, d’équipements, de transfert de technologies. « Nous ne pensons pas aujourd’hui que la maladie a passé le stade de ne pouvoir être contenue. Nous pensons que beaucoup peut être fait pour limiter l’impact du virus. Et nous pensons que nous devons accélérer nos efforts alors que le nombre de cas augmente chaque jour », a estimé Michael Ryan, directeur des programmes d’urgence de l’OMS. L’Afrique peut se prévaloir de « réelles capacités » pour y parvenir avec une « longue histoire de lutte contre les épidémies, un solide programme contre la polio », a-t-il souligné tout en reconnaissant des « contraintes », liées notamment à l’habitat, souvent dense et dans des conditions d’hygiène précaires ou d’un accès à l’eau limité. « Nous ne voulons pas que vous perdiez espoir. Contenir le virus est possible. Cela va être un combat difficile. Le Monde entier veut aider. Nous devons faire plus, nous devons permettre à plus de personnes de tester et d’identifier les cas, d’établir des centres de traitement, de nous assurer que nous puissions observer la distanciation physique, avoir des points d’eau pour se laver les mains, là où il n’existe pas d’eau courante », a détaillé une autre responsable de la gestion de la pandémie à l’OMS, Maria Van Kerkhove. Le bilan de la pandémie en cours de Covid-19 sur le continent africain a atteint 962 morts, alors que le nombre de contaminations confirmé a atteint vendredi 18.333 cas, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Le CDC Afrique, agence spécialisée de la Commission de l’Union africaine (UA), révèle, à ce titre, que le nombre de cas positifs confirmés à travers le continent était passé de 17.247 jeudi, à 18.333 vendredi après-midi. Les bilans du CDC Afrique montrent que dans cette propagation rapide du virus à travers le continent, les pays les plus touchés sont l’Egypte avec 2.673 cas confirmés, l’Afrique du Sud avec 2.605 cas confirmés, le Maroc avec 2.283 cas confirmés, ainsi que l’Algérie avec 2.268 cas confirmés. Le bilan total de la pandémie de Covid-19 en Afrique s’est alourdi. Il est passé de 910 morts jeudi à 962 vendredi, selon le CDC Afrique. L’agence continentale a également souligné que 4.352 personnes qui avaient été atteintes par le virus, s’étaient rétablies. Elle a ajouté que la région d’Afrique du Nord était la plus touchée en terme de cas positifs et de décès, précisant que les pays de la région avaient jusqu’à présent dénombré plus de 8.100 cas positifs ainsi que 713 décès dus à la pandémie. Le directeur du CDC Afrique, John Nkengasong, a annoncé qu’il était fondamental de renforcer les mesures de prévention du Covid-19 à travers le continent pour aider à freiner la propagation du virus. « Les restrictions des déplacements imposées par les pays sont peut-être gênantes et ont des effets secondaires socio-économiques, mais les gains à long terme sont incomparables. Elles sauveront des vies et aideront à en finir au plus tôt avec cette pandémie », a noté le directeur.