Pôle & Mic : Libérons l’OMS!

L’OMS a, certainement, failli dans cette crise sanitaire. Elle n’a pas joué pleinement son rôle dans cette guerre contre la mort. Certains médias indiquent que la Chine aurait réussi à influer sur certaines de ses décisions et à retarder des annonces sur la transmission du virus entre humains qui auraient sans doute sauvé des vies si elles étaient arrivées plus tôt. Et voilà, Donald Trump a mis à exécution sa menace de couper les vivres à l’OMS. les Etats-Unis suspendent la contribution allouée à l’OMS en pleine crise du Coronavirus. Le président américain souhaite prendre le temps d’évaluer le rôle de l’OMS « dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation » de la maladie Covid-19. Une décision qui pourrait avoir de lourdes répercussions pour l’agence de santé rattachée à l’ONU. Une telle décision est et sera catastrophique pour l’Humanité. Le président américain cherche un « coupable » pour se déculpabiliser et sauver « politiquement » sa tête. En février, Donald Trump affirmait lui-même que le risque de contamination aux Etats-Unis était « très faible » et qu’il n’y avait « pas de raison de paniquer ». L’OMS n’a pas osé «réagir » aux propos et accusations de son « grand » bailleur de fonds. Elle a laissé le soin à l’ONU de le faire. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a affirmé que « ce n’était pas le moment de réduire le financement des opérations de l’OMS ou de toute autre institution humanitaire combattant le Coronavirus ». Trump aurait dû patienter jusqu’à vaincre ce virus et prendre une décision. Mais une telle décision limitera le champ de manœuvre de l’OMS qui devrait, en ce moment, guider et diriger cette lutte contre ce maudit virus. Mais, disons-le, les puissances occidentales ont toujours eu le dernier mot que ce soit à l’ONU ou à l’OMS. Les États-Unis ont fait de ses instances des caisses de résonance. Trump et ses prédécesseurs n’ont jamais été fiers des résolutions et recommandations de l’ONU et de ses offices. L’OMS n’est pas du tout « innocente », en approuvant des mesures pour plaire aux géants de la pharmaceutique, ceci n’est pas un secret de polichinelle. Ce minable virus a su montrer à l’Humanité que le modèle politique du Monde est bien révolu et ne sert que les riches. L’OMS comme l’ONU doit être à l’avant-garde et osé critiquer des politiques et les « banques». Les citoyens du Monde doivent lutter pour libérer l’ONU et l’OMS.