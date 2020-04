Eboueurs de la ville d’Oran : Mobilisés malgré le risque de l’épidémie

Ils travaillent souvent dans l’ombre et ils ne laissent pour seul trace de leur passage que des bacs vides de leurs déchets. Depuis le début du confinement, les éboueurs procèdent toujours au ramassage des ordures et assurent la continuité d’un service oh combien délicat. La propreté de notre ville est l’affaire de tous. Au quotidien, chacun de nous peut contribuer à la qualité de notre cadre de vie. Grâce à l’effort de tout le monde, une ville propre, c’est possible. Vivre dans une ville propre est un privilège que nous apprécions tous, sans trop nous demander d’où vient cet agréable ordre des choses. Or, le respect ou non de notre cadre de vie est d’abord le fruit d’un effort collectif. Rappelons d’abord que la propreté est assurée grâce à ses agents, ceux de la commune d’Oran. Ils assurent quotidiennement, jours fériés inclus, le nettoyage de l’espace public et nous débarrassent de ce que nous rejetons. Mais pour que ce travail soit pleinement efficace,le concours des habitants, premiers concernés, est indispensable. Chaque citoyen Oranais doit prendre conscience qu’il est un maillon solidaire de cette belle chaine qui contribue à un meilleur cadre de vie, dans un respect de notre environnement au sens large du terme. Cette conscience collective, c’est aussi celle d’un développement durable appliqué à l’échelle de la commune. Comment inciter les citoyens au respect de la propreté? Le premier niveau d’implication des habitants consiste à obtenir d’eux qu’ils ne salissent pas, masqués ou non, les éboueurs de la ville d’Oran restent fidèles au rendez-vous quotidien pour garder la ville propre ‘malgré l’épidémie du coronavirus. 20 à 25 % de déchets en moins depuis les mesures de fermetures des commerces prises par le président de la République, Mr Abdelmadjid Tebboune pour lutter contre l’épidémie dans le pays. La quantité de déchet aà diminué en raison de la baisse de l’activité économique, notamment les restaurants, cafés, salles des fetes, etc..