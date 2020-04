Covid-19 à Mostaganem : Les mauvais comportements font barrière aux gestes de protection

A Mostaganem, beaucoup de citoyens n’ont pas encore assimilé la dangerosité du virus, ni la menace qui continue à planer sur leurs têtes. Rester chez soi est sans aucun doute la meilleure des attitudes à prendre. Pourtant, les campagnes de sensibilisation se multiplient chaque jour et à travers un ensemble de supports. Le gouvernement a suspendu les prières collectives dans les mosquées, a fermé les écoles, les lycées et les universités, a interdit les manifestations culturelles et autres, a également suspendu les déplacement par les transports en commun, a prohibé l’activité de la restauration et des cafés etc…. C’est parce que la menace est avérée assez bien expliquée par les redondantes tables rondes émises par les chaînes de télévision et par la radio. Toute cette activité de désinfection et ces investissements dans la prévention semblent ne pas réveiller les consciences des gens. Cependant, beaucoup de citoyens pensent qu’ils ne sont pas concernés par la galopante contagion du Covid19. Un comportement qui met les gens en réel danger, un comportement irresponsable et non altruiste du tout. Restez chez soi, un geste volontaire de protection, préconisé par la haute autorité sanitaire, n’est applicable que durant le confinement réglementé. Les gens errent dans les rues et se bousculent dans les commerces; le serrage de mains et les embrassades sont toujours d’usage, ils prennent du soleil et jouent aux dominos. Dans certains quartiers, le soir après le début du confinement obligatoire, les voisins se regroupent en bas des cités et passent du temps à papoter. Les gestes barrières servant à se protéger et à protéger les autres sont souvent ignorés, surtout dans les zones rurales. Les taxis clandestins inconscients défient la contagion, en transportant les citoyens d’un endroit à un autre, au risque de se faire attraper. Le port de la bavette n’est guère encore visible pour beaucoup de citoyens. Dans les services infectieux de certains établissements hospitaliers de la wilaya, on continue à ramener les repas aux malades dans des ustensiles traditionnels et à leur reprise, vides, ils sont manipulés par les membres de la famille. Le danger est que ces ustensiles pourraient, sans être désinfectés, être une source de contagion. Le confinement est le seul moyen de casser la chaîne de transmission du virus et de ne pas tomber malade. Chez nous, on est plutôt préoccupés par les achats et on se rue sur les produits alimentaires de telle façon à aller jusqu’à l’extrapolation. C’est pour cela que la prévention en général balbutie même si des indicateurs quotidiens sont au rouge. Les gens doivent se remettre en question afin de réduire la transmission du virus et éviter sa propagation.