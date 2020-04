Point de Vue : Le mérite leur revient

On parle trop souvent de mauvais comportement de certaines personnes à

l’égard du personnel de santé de nos hôpitaux et unités de soins, les traitants de tous les noms, faisant d’eux l’origine du mal qui frappe notre système de santé. Aujourd’hui, s’en est fini. Le covid 19 qui s’est invité chez nous sans comité d’accueil à l’instar du reste du monde, est venu à point nommé balayer du revers de la main cette parodie en démontrant le contraire. En effet, dès les premières heures de l’alerte, sans se faire prier, nos blouses blanches, tous grades confondus, se sont mises au fronton du champ de bataille, en répondant présent à l’appel de la nation. Respectueux de leur serment et de l’éthique qui les habitent, dans une course effrénée, le corps de santé s’est organisé avec les moyens qui étaient à sa portée pour freiner au mieux cette épidémie de grande envergure. L’attaque du coronavirus a été violente, et tels de valeureux soldats de premières lignes, ils se sont battus sans décrocher attendant fidèlement chacun dans son poste, renforts et matériels. C’est la riposte à toute attaque surprise. Quelle bravoure ! « La vie de notre population étant menacée, la défendre quitte à en mourir demeure un devoir national », disent-ils en chœur. Jamais la violence d’un virus n’a été aussi menaçante que le covid 19. Ayant pour seule devise : sauver des vies. Ensemble, ils affrontent de jour comme de nuit, l’un des pires « monstres microscopiques » du moment. Limiter le nombre de décès, éviter le moins possible de larmes d’orphelins, demeure leur objectif principal. Combien sont-ils, parmi le corps médical, paramédical et le personnel d’hygiène, touché par le covid 19, dans cette bataille inégale ? En faisant de leur sacrifice un modèle de solidarité nationale, les personnels de santé qui, aujourd’hui, traversent avec douleur cet épisode, laisseront une forte trace de leur passage dans l’histoire de l’Algérie profonde. Nous, qui sommes bien confinés, bien loin de cette bataille acharnée, nous leur devons respect. Ils sont perçus aujourd’hui tels des héros. De là où ils sont, ils ont tenu leur promesse quel que soit le prix à payer. Loin du covid 19, le destin lié à leur blouse blanche, s’inscrivait déjà dans cette éthique de combat qu’ils mènent quotidiennement en prodiguant des soins aux grands malades qui, par la grâce de Dieu tout puissant, reviennent à la vie, malgré les problèmes auxquels ils sont confrontés. N’est-ce pas là un message d’une grande subtilité qu’ils nous lancent ? Changeons de rapport, soyons solidaires et plus conciliants avec ce capital humain, qui a fait le choix de nous soigner. Le président de la République l’a dit sublimement : « tenez bien, leur dit-il, devant témoins, rien ne sera plus comme avant, le système de santé connaitra un ensemble d’améliorations dont vous serez fiers, et fera l’orgueil de toute la nation ». A bon entendeur.