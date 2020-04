Le taux d’occupation des lits de réanimation ne dépasse pas les 17% : Des décisions prises au bon moment

Plusieurs indicateurs laissent, à ce propos, les spécialistes du monde de la médecine, optimistes sur la maîtrise de la situation et ne laissent pas pour autant sceptiques quant à une probable progression attendue de l’activité économique. Les Algériens confiants qu’ils sont, n’espèrent pas mieux d’autant plus que ce retour total à la normale interviendra à tout le moins dès la deuxième semaine du mois de Ramadhan mais ce sont seuls les bilans sanitaires réguliers du ministère de la Santé qui permettront d’y voir plus clair. Parmi ces indicateurs, deux d’entre eux émergent du lot. Le premier a trait au taux d’occupation réduit des lits de réanimation dans les hôpitaux. Le second est en rapport avec l’amélioration de la prise en charge des patients par la diminution des décès journaliers. Il y a également le nombre sans cesse croissant de malades traités avec la chloroquine qui dépasse les 2.000 personnes. Quoi qu’il en soit, les derniers bilans du personnel médical “institutionnel” en charge de lutte contre le Covid 19 sont rassurants même si la prudence reste de mise. «On est passé de 20 à 10 décès», a en effet rappelé, jeudi, le Professeur Riad Mahyaoui, chef de service réanimation au CNMS et membre du comité scientifique de lutte contre le Covid 19. Il appelle, toutefois, les Algériens à «rester vigilants». S’exprimant dans l’émission : l’Invité de la rédaction de la radio Chaîne 3, le Pr Mahyaoui a expliqué que les mesures prises au «bon moment» par les autorités publiques ont, jusque-là, porté leurs fruits. Il insiste toutefois sur le nécessité de maintenir le confinement, car il est, d’après lui, « la seule parade contre cette pandémie. «C’est un peu trop tôt pour tirer des conclusions», prévient d’emblée le chef de service réanimation au CNMS, avant d’avancer qu’«actuellement et en vue du nombre de personnes guéries et du nombre de personnes sous protocole médical, nous sommes satisfaits». En plus des bilans avancés quotidiennement par le comité scientifique de lutte contre le Covid 19, l’invité de la radio Chaîne 3 révèle que le taux d’occupation des lits de réanimation, en Algérie, ne dépasse pas, à présent, les 17%. «On appréhendait l’afflux massif de patients en réanimation, mais grâce à la mise en place rapide du protocole médical et à la réactivité des trois services phares (médecine interne, pneumologie et infection), les services ne sont pas saturés et on n’a pas eu une grande pression sur la réanimation», a-t-il déclaré. L’autre mesure qui rassure, est la décision prise par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, de rapatrier les ressortissants algériens “confinés” à l’étranger pour cause de Coronavirus, notamment en Arabie saoudite. Il a instruit, vendredi, les ministres concernés à l’effet de procéder au rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger suite à la suspension en mars dernier des liaisons aériennes et maritimes, induite par la pandémie du Coronavirus. Un communiqué des services du Premier ministre précise : »En application des directives de Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerrad a instruit le ministre des Affaires Etrangères, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire et le ministre des Travaux Publics et des Transports, en vue d’engager une opération de rapatriement des citoyens voyageant à l’étranger, bloqués suite à la suspension des liaisons aériennes et maritimes durant le mois de mars 2020, en raison de la pandémie du Coronavirus (Covid 19) ». Dans ce cadre, ajoute-t-il, les citoyens concernés par cette opération de rapatriement et détenteurs de billets retour vers l’Algérie sont invités à s’inscrire, dès à présent, sur les sites Internet suivants : www.pm.gov.dz – www.mae.gov.dz – www.interieur.gov.dz (rubrique Rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger), en renseignant toutes les informations requises en vue de les recenser et les contacter. Par ailleurs et s’agissant de la prolongation du délai d’inscription au pèlerinage session 2020/2021, les services du Premier ministre signalent que la date limite de l’inscription sur les sites précités sera le jeudi 23 avril 2020, ce qui permettra à l’issue, de mobiliser la flotte aérienne et maritime nécessaire pour la concrétisation de cette importante opération de rapatriement. Enfin, les citoyens rapatriés seront soumis aux mesures préventives de confinement sanitaire au niveau des structures recensées à cet effet, où un suivi médical approprié leur sera dispensé, conclut le communiqué.