Université Mostaganem : Lancement de deux laboratoires de tests de dépistage

Participer à l’effort national est une devise chez le corps des ensei

gnants chercheurs de l’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem. La crise sanitaire en a réveillé les consciences avec une spontanéité extraordinaire car ce potentiel scientifique n’a pas été sollicité par la cellule de crise Covid19 depuis son installation. L’université met les bouchées doubles, nous affirmera le professeur Belhakem recteur de l’université, en préparant 02 laboratoires de diagnostic du coronavirus. Les professeurs en médecine, les immunologistes et les microbiologistes de l’UMAB mettront à contribution leurs connaissances afin de créer un des instruments utiles de lutte contre la propagation du Covid19 dans la wilaya de Mostaganem. Car conscient de la gravité de la crise sanitaire qui prend une ascendance préoccupante, le recteur réuni le conseil scientifique de l’Université Abdelhamid Ibn Badis afin de mettre les compétences scientifiques de son établissement sur le front de la réflexion en vue d’une contribution profitable. En effet, dans les dépendances de la Faculté des sciences de la nature et de la vie à l’ex ITA et de celles de la Faculté de médecine, il a été décidé l’aménagement de deux laboratoires scientifiques agencés aux normes d’analyses internationales. Dans moins d’une dizaine de jours, le dépistage du coronavirus se fera par tests PCR dans le nez. De nouveaux tests dits « sérologiques » dans le sang, plus rapides, vont être possibles aussi. Des chercheurs de l’université UAMB lancent, par la même occasion, un essai sur des tests salivaires pouvant livrer des résultats en 30 minutes. Ces deux unités de dépistage seront amplement sécurisées conformément aux normes universelles. Faut-il souligner que les deux laboratoires n’entreront pas en fonction sans l’autorisation préalable de l’Institut Pasteur après le passage d’une commission de spécialistes de cette même institution scientifique. La contribution de l’Université Abdelhamid Ibn Badis s’est aussi lancée dans la préparation de quantités de gel hydro alcoolisés ainsi que dans la stérilisation des bavettes de protection fabriquées dans les ateliers des centres de l’Enseignement et de la Formation professionnels. Selon toute vraisemblance, l’UMAB se mobilise et s’investit généreusement dans la lutte contre la menace de la contagion du Covid19 en ciblant les actions porteuses d’espoir.