Point de Vue : Assiéger de partout le Covid 19

Si des pays dits «développés et évolués», ayant une maitrise de toutes sortes de sciences et de technologies, ont réellement capitulés devant le coronavirus qui fait dans ces contrées quotidiennement, des ravages en vies humaines.. et des récessions dans leurs économies qui se dirigent, tout droit, vers l’effondrement totale…cet effondrement socio-économique dans les pays très touchés par la pandémie, n’est pas trop loin, si la situation contenue pendant trois autres mois sur la même cadence. En Algérie, la situation est différente, pour l’unique raison que l’ampleur chez nous, n’est pas la même, par rapport à ce qui se passe – par exemple- chez les 20 premiers pays les plus touchés dans le monde… Cette baisse du taux de mortalités, chez nous, pourrait nous permettre de lutter avec plus d’aisance contre la pandémie…En plus le plus gros de la bataille se passe, essentielment, dans deux ou trois wilayas…Blida, Alger et un peu moins Oran…les autres wilayas, l’ampleur n’est pas être jugée inquiétante…Avec un peu d’abnégation et de sérieux les choses se dirigeront vers le but souhaitable…la preuve , c’est que dés le 19 avril prochain, il va y avoir un allégement plus au moins important, dans les mesures restrictives de confinement.. Cet allégement serait bénéfique pour la reprises des activités … et du coup irait atténuer les retombées psychologiques du confinement sur le moral du citoyen …Attention, un confinement prolongé, n’est pas une chose facile à supporter pour longtemps.. Le salut, réside notamment, dans strict le respect des masures de confinement et d’hygiène…Ce respect n’est pas, heureusement, facultatif …c’est une obligation à observer, même au dépend de notre bien –être et notre liberté…Nous avons des wilayas très touchées, d’autres passablement touchés et la troisième catégorie rassemble les 03 wilays qui restent hors d’atteinte de la pandémie. Chaque catégorie doit, cependant, organiser la lutte, selon son cas, et ses données sur le tas..Le citoyen, et pour son intérêt et pour la préservation de sa vie et des siens, doit apporter l’aide nécessaire aux pouvoirs publics, en faisant preuve de grande responsabilité consciencieuse, tout bonnement, en respectant les injonctions des pouvoirs publics, qui ne sont pas, en effet, des décisions politiques.. Elles émanent des médecins et des scientifiques spécialistes nationaux, travaillant en concert, avec les spécialistes de l’OMS… C’est tout ce qui est à faire, pour le moment et cela, dans les limites de nos moyens de bord, s’avérant maigres et impuissantes, par rapport la puissance exterminatrice du Covid 19…En toute évidence, dans l’attente que l’on réussisse, d’ici quelques mois à mettre au point un vaccin éradicateur du coronavirus et du coup sauveur de l’humanité..