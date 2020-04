Pôle & Mic: Quel rôle pour l’ONU et l’OMS ?

Ce minable et invisible virus a dévoilé le jeu des « politiques » qui ne veulent ni céder, ni partager leur pouvoir. Les politiques n’écoutent que les banques. Face à cette guerre contre la Mort, les politiques auraient dû être au service des chercheurs, médecins et spécialistes. Or, ce sont les politiques qui décident même du type de médicament et de vaccin. En cette période, ils devraient se taire et ne faire que dans l’accompagnement. Les « politiques» tentent, indirectement, d’imposer leur «point de vue » aux spécialistes. Et dans cette vision, c’est presque le même comportement que ce soit avec les régimes autoritaires ou dits « démocratiques ». Ils préfèrent imposer, directement ou indirectement, par la force, le confinement sans investir dans la sensibilisation et la mobilisation. Avec tous ces décès à travers le Monde, l’ONU comme l’OMS se fait très petite face aux puissances de ce Monde. Normalement, l’ONU aurait dû jouer son rôle de «leader » en cette phase pour emmener les puissances à une concertation avec les autres pays émergents d’adopter une ligne de conduite et une stratégie pour faire face à ce virus. L’OMS aurait, aussi, dû avec le soutien de l’ONU et les puissances occidentales, réunir les scientifiques et les chercheurs dans ce domaine pour adopter aussi une conduite commune face à ce virus et pourquoi pas un ou deux médicaments. L’ONU devrait s’occuper à soutenir les pays pauvres qui ne disposent pas de moyens pour lutter contre cette pandémie. Le Monde a découvert le « manque » de masques après plus de deux mois alors qu’il ne s’agit que d’un morceau de tissu. Un masque ou une bavette qui peut être fabriqué n’importe où dans ce Monde. C’est dire que le Monde ne veut pas aider les pauvres. Les puissances occidentales ont réservé chacune plus de 1.000 milliards de dollars. Pourquoi ces puissances ne réservent-elles pas une centaine de milliards de dollars pour soutenir la lutte contre ce virus au Sud. Ce virus ne sera « maîtrisé » que grâce à l’aide de tous ceux qui le combattent partout dans le Monde.