Alors que des rapatriés sont mis en quarantaine : Le complexe touristique de Sidi Fredj sous haute surveilance

Le Pr Fourar et comme à l’accoutumée, lors de son point de presse quotidien au niveau de l’hôtel Sheraton d’Alger, fait état des statistiques concernant l’évolution de la pandémie du Covid19 qui continue de faire des victimes à cause du non-respect des consignes de confinement qui, force est de le signaler, reste non respecté sur les autoroutes, à Alger, créant des chaines interminables d’automobilistes désirant se rendre à Alger centre. Au niveau du complexe touristique de Sidi Fredj, affilié à l’EGT SIDI Fredj et où sont mis en quarantaine des Algériens rapatriés de Turquie au niveau des structures que sont l’hôtel Riyadh, le pavillon H3 du port de plaisance, sans oublier le centre de Thalassothérapie. Les services de la gendarmerie scrutent à la loupe la circulation et ferment les issues à partir de 15 h pour instaurer le couvre-feu. Pas de répit alors qu’un véhicule de police circule pour alerter les citoyens des quartiers limitrophes au respect inconditionnel du couvre-feu. Revenant au compte rendu du professeur DJamel Fourar, celui-ci a fait état, dans son point de presse de Quatre-vingt-sept (87) des nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 13 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2070 et celui des décès à 326, selon le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Les nouveaux décès ont été recensés à travers sept (7) wilayas, à savoir Alger (4 cas), et deux (2) cas dans chacune des wilayas de Blida, M’Sila et Tipaza, tant dis que Bord Bou Arreridj, Ghardaïa et Skikda ont enregistré chacune un décès, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Or selon lui, l’ensemble des cas au coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas, dont 46% à Blida et à Alger, rappelant que 31 wilayas n’ont enregistré aucun cas au coronavirus ce mardi et que 8 autres ont enregistré entre un et trois cas. L’orateur a également fait savoir que le nombre de cas sous traitement a atteint 2.890 comprenant 1.246 cas confirmés par analyses de laboratoires (TCR) et 1644 cas « suspects » diagnostiqués par radiologie et scanner. Concernant les cas de rémissions, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus a annoncé le chiffre de 691 dont 52% dans les wilayas de Blida et d’Alger, précisant, par la même occasion, que 199 cas sont admis en soins intensifs, représentant ainsi 16% du taux d’occupation des lits disponibles. Enfin, il a réitéré l’impératif de respecter les recommandations des spécialistes concernant les règles d’hygiène personnelle et environnementale, ainsi que des conditions de confinement sanitaire.