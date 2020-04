Point de Vue : Lueur d’espoir

L’homme est arrivé à apprivoiser la nature, il a pu maîtriser la connaissance de beaucoup de ses pouvoirs, jusqu’à parfois réussir à anticiper ses déchaînements autrefois imprédictibles. Il a dompté les mers et les océans, a vaincu les plus hauts sommets du monde, est parti à la conquête de l’espace, a supprimé les distances et est arrivé ainsi à mieux se connaître lui-même. Pour survivre à toutes les adversités qui se sont dressées sur le cours de son évolution, il a dû déborder d’un génie extraordinairement créateur dans la voie de sa propre perpétuation. Terrassé par les épidémies les plus meurtrières, apparues au cours des siècles, il a pu renaître avec la même superbe que celle rapportée par la légende du sphinx dans la mythologie grecque. Pour autant, en tant que simples humains, nous ne préjugions jamais d’être détenteurs d’une puissance absolue sur le mal, d’une sérénité imperturbable face au péril, ni d’une confiance illimitée en nos capacités. Le fléau que nous vivons aujourd’hui, vient nous le rappeler cruellement. Un agent destructeur invisible a entrepris de ravager la Terre. Son imperceptibilité n’a d’égal que son effroyable dangerosité. Le monde clame son impuissance, maudit sa surestimation, redoute le désespoir, perd de son aplomb. Questions inévitables du domaine de la métaphysique interpellant la bestiole insaisissable: Qui es-tu ? D’où viens-tu? Que veux-tu? Tu as jeté une immense chape d’angoisse sur l’irrésistible désir d’exister qui vivifiait toute une planète. Ce tableau morbide inciterait au pessimisme suicidaire, au défaitisme irréversible, à la soumission à l’empire de l’inexorable. Non ! Ce n’est pas humain ! Des voix fuseraient sans le moindre doute pour clamer la contradiction, haranguer les esprits, mettre à bas les barrières de la peur, jusqu’à avoir raison de cette pandémie. Nous reverrons alors déferler les vagues de l’espoir, nous reverrons s’illuminer de nouveau les visages, longtemps crispés dans un rictus d’anxiété, Nous assisterons de nouveau à la prise d’assaut par les enfants des espaces publics, aménagés à leur intention. Nous redonnerons son sens véritable à la vie, car nous aurons redécouvert toute sa saveur et surtout sa raison d’être, après être revenus de très loin, même si on persiste à dire çà et là que rien ne sera plus comme avant ! Tout cela, nous le devrons incontestablement au dévouement et à l’engagement de nos personnels soignants, médecins, infirmiers, agents d’entretien, au personnel sécuritaire, aux œuvres et associations de bienfaisance, aux bénévoles de tous horizons dont grâce à Dieu, regorge et s’enorgueillit notre société.