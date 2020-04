Covid19 et Tramway à Mostaganem : 200 travailleurs de Cosider autrement engagés

A Mostaganem, en cette période de crise sanitaire aiguë,

la mobilisation est, en toute vraisemblance, un réflexe volontaire très avéré. Tous, conscients de la conjoncture, ils ne baissent pas les bras, engagés dans une lutte sans merci contre la menace de la pandémie. Les uns en premières lignes, les autres en soutien solidaire, le reste engagé dans l’ère post pandémique. Le développement local se greffe à cet élan de noble labeur. Le cas du projet du tramway n’est pas en reste puisque 200 travailleurs sont très présents sur chantier avec un engagement exemplaire. Du quartier El Arsa »ex citronniers » jusqu’à la salamandre, des ouvriers se battent, à longueur de journée, pour être dans les délais. Vouloir, désormais, livrer ce moyen de transport aux mostaganémois est synonyme d’engagement sermonné. Un énorme défi que de continuer à travailler dans l’appréhension de la contagion et les risques potentiels d’attraper la sale maladie du covid19. Monsieur M.Belmezoued, directeur de Cosider, nous affirme que des séances de sensibilisation sont dispensées aux travailleurs pour le respect des gestes barrières, et aussi sur la conduite à tenir en milieu du travail. Il ajoutera: «au travail comme ailleurs, il existe des gestes simples ou gestes barrière qui permettent de limiter les risques de contamination». Toutes ces consignes sont affichées dans l’entreprise. En notre qualité d’employeur nous veillons à l’approvisionnement des installations sanitaires en savon et en papier à usage unique de préférence. Un contrôle systématique est effectué sur les différentes portions du chantier afin de s’assurer du suivi du dispositif de prévention. Aussi, nous dira-t-il que ces dispositifs sont évalués et que jusqu’à aujourd’hui, aucun cas de contagion n’est signalé. Faut-il souligner qu’à Cosider ces équipes sont copieusement renseignées sur les mesures de distanciation et les gestes barrière qui sont indispensables pour se protéger de la maladie. Encourager ce dévouement des travailleurs n’est autre que valoriser l’effort des uns au profit des autres. En pleine crise sanitaire, être au front c’est un challenge extraordinaire accompli par des travailleurs de Cosider engagés mais autrement.