Revalorisation salariale et service civile : Tebboun annonce la révision des statuts des médecins

L’Algérie qui fait face à cette pandémie du covid 19 se voit perdre ses élites parmi le corps médical à qui nous tendons un fervent hommage pour leur bravoure de rester au chevet de nos citoyens, malades atteints du coronavirus, en effet, triste de les voir partir l’un après l’autre. La liste des médecins martyrs, décédés dans l’accomplissement de leur tâche s’allonge de plus en plus et ceci DANS LA PLUS TOTALE DISCRETION. Ainsi l’Algérie qui fait face à cette pandémie qui a déjà fait 1914 cas confirmés,293 décès et 591cas guéris, pleure en ce contexte dramatique ses imminents Professeurs en médecines, praticiens, médecins et paramédicaux qui se sacrifient quotidiennement pour rester au chevet des malades jugés positifs et ce, dans tous les hôpitaux et infrastructures hospitalières à travers le pays. La liste macabre se poursuit des pertes de médecins où seule la journée d’hiver on a enregistré la mort de 03 médecins que sont le Dr Salim Latreche, exerçant à l’ EPH de Kherrata dans la wilaya de Béjaia et le Dr Karim Hamoudi exerçant à l’EPSP de Bouzareah à Alger et le Dr Ahmed Ellouah, Biologiste, viennent tous de rendre l’âme suite à leur contamination au coronavirus qui a fait des ravages sur le plan international alors qu’en Algérie on est passé de 17 cas contaminés à presque 2000 patients bientôt, devant le non-respect des consignes de confinement des Algériens. Bien avant, on a enregistré le décès pour cause de Coronavirus des médecins que sont Dr Kebaili, Dr Karim Hamoudi, Dr Djamakebir, Dr Fridjat Abdelwajab, Dr Tilmatine qui se sont sacrifiés et qui sont morts dans l’accomplissement de leur noble mission, celle de secourir et d’alléger les souffrances des malades. Bien avant, la triste nouvelle de la perte du Pr Si Ahmed Mehdi, imminent professeur en chirurgie à l’hôpital Franz Fanon à Blida, nous a plongés dans un effroyable émoi. Sa perte était perçue comme une fatalité par ses patients et son entourage qui reconnaissait sa bravoure et son professionnalisme. Lors de sa visite officielle hier à Alger et à l’hôpital de Béni Messous, le président de la République a lancé un signal fort envers les médecins et tous les travailleurs du secteur par leur annoncer la révision de tous les statuts du secteur, la revalorisation salariale, le service civil et tant d’autres promesses pour booster leur morale et les encourager de rester à l’avant- garde de lutte contre le coronavirus. Bien avant, le président Tebboun avait octroyé une prime salariale de 03 mois pour les médecins, paramédicaux et travailleurs du secteur.