En 03 jours de confinement : 123 véhicules et 11 motos mises en fourrière

Les opérations inscrites dans le cadre du contrôle du respect du confinement partiel, décidées par l’administration, se poursuivent avec plus de rigueur et de fermeté. C’est du moins ce qui est rapporté par des sources émanant de différents endroits de la wilaya d’Oran. Les points de contrôles opérationnels ont été instaurés dès les premières minutes de l’heure du confinement. Piétons et automobilistes, non autorisés par l’administration locale, commencent à se dépêcher pour rejoindre leur domicile. Selon une source officielle, pas moins de 160 véhicules ont été interceptés par les policiers, relevant de la sûreté de wilaya d’Oran, durant la période s’étalant du 04 au 09 de ce mois d’avril. La même source indique que sur les 160 automobilistes, 123 ont été verbalisés et leurs voitures mises en fourrière. Les motocyclistes eux aussi n’échappent pas au contrôle. On apprend qu’en 03 jours, 11 motos ont été également mises en fourrière pour le même délit, à savoir le non respect de l’heure du confinement. Pour rappel, la sûreté de wilaya d’Oran a divisé son territoire de compétence, en plusieurs zones, mis sous le contrôle des cadres de la police. Pour l’heure, il faut dire que le respect du confinement est satisfaisant de l’avis de la population oranaise qui demande plus de fermeté