Coronavirus : 460 cas guéris suite au protocole de chloroquine

Le stock national de chloroquine a été augmenté à plus de 300.000 boîtes, à en croire le ministre de la Santé, M.Benbouzid, puisque selon les nouvelles estimations, celles-ci font état de 1.723 patients qui ont été soumis au protocole de chloroquine. Les patients mis sous l’hydroxychloroquine devaient terminer le traitement; les résultats sont satisfaisants, ils pourront désormais quitter les hôpitaux. Concernant les personnes guéries, le Dr Fourar a fait savoir que leur nombre s’établit à 460 dont 33% à Alger et 27% à Blida, indiquant que 1.722 patients sont traités à la chloroquine et que 60 malades sont en soins intensifs. Selon le président du comité scientifique, 27 wilayas n’ont enregistré aucun cas au Coronavirus alors que 15 wilayas ont enregistré seulement un à trois cas. On signale, à travers certaines wilayas, comme à Chlef à titre d’exemple, des scènes de liesse en dépit des consignes fermes de confinement des patients guéris après leur traitement au niveau de la nouvelle clinique de Chorfa, conçue spécialement pour les malades jugés positifs et traités ensuite au niveau de la ville de Chlef. Selon les propos du ministre de la Santé, et pour mettre un bémol à l’hystérie et la panique, il a tenu à rassurer que l’effort de l’Etat « se poursuivra pour garantir tous les produits, équipements et médicaments nécessaires pour faire face à cette épreuve que traverse l’Algérie, à l’instar de tous les pays du monde ». Intervenant en marge du point de presse quotidien, tenu à l’hôtel Sheraton à Alger, en présence du ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement ainsi que des experts du comité scientifique consacré au compte rendu par le Pr Djamel Fourar, sur l’évolution de la pandémie en Algérie, Abderrahman Benbouzid a précisé que l’Etat, « sous la supervision quotidienne et directe du président Tebboune, était fermement déterminé à mobiliser le maximum de moyens possibles afin de protéger les citoyens contre cette pandémie mondiale. Pour ce qui est de l’élargissement des points de dépistage de la pandémie et la couverture de la demande et besoins de différentes régions du pays en la matière, Abderrahman Benbouzid a fait état de « l’accréditation d’autres unités de dépistage relevant de l’Institut Pasteur au niveau des annexes d’Oran, de Constantine, de Ouargla et de Tlemcen prochainement, outre l’Etablissement hospitalier universitaire d’Oran et les annexes de Mustapha Pacha, de Beni Messous, de Tamanrasset, de Béjaia, de Tipaza et Sétif ».Le ministre de la Santé, et en marge du point de presse du Pr Fourar, a annoncé « l’importation, au cours de la semaine dernière, d’une grande quantité de matériels et d’équipements de prévention, en dépit de la forte pression que connaît le marché mondial sur ces produits », faisant état de l’acquisition de plus de 15 millions de masques et de 100 respirateurs artificiels, en sus de quantités « importantes » de combinaisons et de lunettes de protection.