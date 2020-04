COVID-19 à Mostaganem : Chômage partiel, précarité et opacité dans l’accompagnement

Instaurer des mesures de confinement partiel, endiguer la propagation du coronavirus, accompagner les citoyens afin de minimiser les conséquences économiques et sociales, sont des dispositions qui ont fait l’objet d’une instruction du premier ministre à la fin du mois de mars. Une instruction à l’intention des walis pour être mise en application le 31 mars 2020. L’encadrement et l’accompagnement des franges de la société, touchées de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire, n’est guère visible à Mostaganem. Les populations fragilisées par le fléau ne sont pas encore informées des noms de leurs représentants ni dans le quartier, ni dans la commune et moins encore dans les douars. Ces mesures qui obéissent à des règles strictes de santé ont amené des gens, pères de familles à rester chez eux pour limiter les contagions périlleuses du covid19. Ces règles de confinement partiel ont des répercussions économiques sur les citoyens et l’accompagnement demeure toujours invisible. Dans l’esprit de l’instruction du chef du gouvernement, cette organisation concernerait l’encadrement des quartiers, des villages et des regroupements d’habitations. En effet, elle est dévolue aux Présidents des Assemblées populaires communales sous le contrôle des chefs de daïras et des walis délégués. Cette mission mobilisera, sous forme de comités locaux, les élus de la commune, les associations de quartiers et de village, les notables et les associations de wilaya et de commune, activant dans le domaine de la solidarité et de l’humanitaire, y compris les bureaux locaux du Croissant Rouge Algérien et des Scouts Musulmans. Tout porte à croire qu’à Mostaganem cette organisation semble être secrète. Il est aussi probable que l’opacité de l’information génère de l’incommodité. Comment les maires et les chefs de Daïras installent-ils les représentants des citoyens ? Sous quels critères le font-ils ? Dans le quotidien des gens qui ne peuvent pas aller travailler, ceux et celles mis en chômage partiels, les journaliers de l’agriculture, les marins pêcheurs, ceux de l’informel etc … souffrent du manque de revenus. Alors, l’organisation émanant de l’instruction du premier ministère existe-elle vraiment à Mostaganem ? Est-elle efficace ? Selon les informations recueillies à travers certaines associations, cette mesure à Mostaganem a été une simple formalité. D’autres affirment que la gestion de cet encadrement est mal expliquée aux délégués désignés. Un autre écho raisonne différemment déclarant que la cellule installée n’a pas les moyens d’intervention. Aussi faut-il le souligner, beaucoup de quartiers de la daïra de Mostaganem ne connaissent pas leurs représentants. Il y a dans cette organisation un embrouillement inexpliqué car peut-être qu’on veut uniquement s’acquitter d’une tâche sans programme aucun. On affirme aussi que ceux censés être responsables de cette organisation ont délégué des subordonnés pour cette missiion. Au fil des jours , la précarité et le besoin deviendront pour beaucoup un désagrément souvent difficile à gérer.